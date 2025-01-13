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苗栗三灣清晨低溫攝氏1度 大湖菜園也急凍結霜

2025/1/13 12:02（1/13 12:11 更新）
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苗栗三灣13日清晨測得全台入冬以來平地最低溫攝氏1度，鄰近的大湖鄉也急凍，有農民清晨外出巡視菜園發現菜葉上結了一層白霜。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月13日
苗栗三灣13日清晨測得全台入冬以來平地最低溫攝氏1度，鄰近的大湖鄉也急凍，有農民清晨外出巡視菜園發現菜葉上結了一層白霜。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月13日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）強烈冷氣團及輻射冷卻影響，苗栗三灣今晨測得全台入冬以來平地最低溫攝氏1度，鄰近的大湖鄉也急凍。有農民外出巡視發現菜園和停在戶外車輛，都結了一層厚霜，直呼有夠冷。

根據中央氣象署資料顯示，清晨7時20分三灣鄉大河村僅有攝氏1度，創入冬以來平地最低溫紀錄，當地居民表示，早上不但「很冷」，起床外出呼吸的空氣中，更明顯感覺到「肺很涼」，有點喘不過氣，相較於前幾天「今天特別冷」。

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鄰近的大湖鄉徐姓農民指出，因日前天氣預報，擔心低溫影響即將採收的蔬菜，清晨不到5時就前往菜園巡視，果然因為天氣太冷，導致多處菜葉都被白霜冰封覆蓋，為了避免凍傷，趕緊噴水把霜融化，以免血本無歸。

徐姓農民表示，除了菜園裡的蔬菜，停在戶外的車輛，也結出一層厚厚的霜，他說這是今年入冬以來，大湖鄉首次出現結霜情況；儘管天氣冷颼颼，隨即利用刮刀將後擋風玻璃上冰霜刮除，還可以堆起一個「愛心」，希望大家在寒冷的天氣中，仍然要有滿滿愛心，也算是苦中作樂。（編輯：方沛清）1140113

強烈冷氣團及輻射冷卻影響，13日全台清晨低溫，苗栗縣大湖鄉有農民清晨準備外出時，發現車輛的擋風玻璃結了一層霜，將冰霜刮除後堆成一個「愛心」苦中作樂。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月13日
強烈冷氣團及輻射冷卻影響，13日全台清晨低溫，苗栗縣大湖鄉有農民清晨準備外出時，發現車輛的擋風玻璃結了一層霜，將冰霜刮除後堆成一個「愛心」苦中作樂。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月13日
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