高雄綠鬣蜥獵人訓練 114年首梯次1/16報名

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市農業局今天表示，高雄市綠鬣蜥獵人訓練今年再開2梯次，每梯次100個名額，總計招募200名獵人。第1梯次將於1月16日上午9時開放線上報名。

農業局新聞稿表示，高雄市綠鬣蜥獵人訓練今年再開2梯次，分別於1月20日及2月10日，每梯次100個名額，總計招募200名獵人，協助降低綠鬣蜥族群危害。

今年1月20日的第1梯次訓練，將於1月16日上午9時開放線上報名，歡迎設籍高雄市且年滿18歲的市民報名參加。

農業局表示，綠鬣蜥因會攝食植物幼苗、幼芽導致部分農損，吻肛長超過20公分以上的綠鬣蜥，在野外基本上沒有天敵，與原生物種競爭而影響生態平衡，其愛挖洞的習性，也對堤岸設施結構安全構成威脅。

高雄市去年累計移除6592隻綠鬣蜥，農業局為擴大移除能量，已在去年底首波訓練100名綠鬣蜥獵人，今年預計再開2梯次，並視需求增開訓練班，目標移除2萬4000隻綠鬣蜥。

此次綠鬣蜥捕捉訓練班課程，包括台灣目前綠鬣蜥分布現狀與生物特性及生態、綠鬣蜥移除指引說明及相關法規說明、捕捉實務說明及演練等3部分；也會讓學員現場演練，體驗捕捉綠鬣蜥的技巧與手感。

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農業局表示，完成訓練的獵人在執勤前都要簽訂公約，依循「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」中所列舉的各項準則並在相關法律規範下，以不戲謔、不獵奇與不污名化目標物種心態，並確保執行人員安全優先前提下進行綠鬣蜥移除工作。

公約約定期間為1年，如獵人有抓捕紀錄實績且未有違反公約規定事項，於期滿後得換證延續約定。相關資訊可上高雄市政府農業局官網及「高通通-高雄Super Go」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：郭諭儒）1140113