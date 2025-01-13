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板殯可能原地改建 新北議員周勝考表達反對

2025/1/13 19:40（1/13 21:16 更新）
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位在板橋的新北市立殯儀館（板殯）遷建或改建引發爭議，國民黨市議員周勝考（下方立者）13日在議會表示，反對原地改建，若市府不撤銷召開說明會，他將杯葛議事。中央社記者王鴻國攝 114年1月13日
位在板橋的新北市立殯儀館（板殯）遷建或改建引發爭議，國民黨市議員周勝考（下方立者）13日在議會表示，反對原地改建，若市府不撤銷召開說明會，他將杯葛議事。中央社記者王鴻國攝 114年1月13日
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（中央社記者王鴻國新北13日電）位在板橋的新北市立殯儀館老舊，幾乎多數新北朝野議員支持改建，國民黨議員周勝考表示，反對原地改建，若市府不撤銷召開說明會，他將杯葛議事。

新北市議會臨時會今天開議，由於民政局預定15日及18日召開「新北市立殯儀館規劃優化」說明會，使得長久紛擾的新北市立殯儀館（板殯）遷建或原地改建爭議浮上檯面。

國民黨議員劉美芳日前在臉書（Facebook）貼文稱已獲板橋區國民黨議員林國春、曾煥嘉及民進黨議員戴瑋姍、黃淑君、山田摩衣、石一佑等共63名朝野議員連署，接受最靠近殯儀館的新海里請願連署，向市府提出建言，希望板殯原地改建優化。

由於議會現有議員數共64席，相當於僅周勝考一人反對改建，他今天在議會獨排眾議，並批評民政局所召開的說明會就是將進行後續環評等改建程序。

他表示，改建將使板殯遷建永遠無法實現，何況，市府已規劃斥資新台幣130億元，將板殯改建地上6層、地下5層建築，甚至可能在地下設置電子焚化設備。

民政局長林耀長答詢時反駁有設焚化設備的規劃，他表示，開說明會是要聽取民眾的意見及地方聲音，市府對遷建或改建未作任何政策決定。

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劉美芳表示，她支持板殯遷建，但有人喊遷建已20幾年，結果是無法改善場地狹小、冰櫃不足、設備老化等問題，現有設施與環境已逐漸無法滿足現代化需求。鄰近居民對噪音、交通阻塞的困擾，有改善的迫切性，不能再等，不能把問題放在那邊擺爛。

民進黨議員廖宜琨表示，若市府沒有遷建計畫，就只剩原地改建計畫，市府應大方地公開說明；林耀長表示，殯葬量能不應集中在板橋，各地興建納骨塔時應能增設禮廳及冰櫃。因此，板殯原地優化是選項之一，若能找到其他地方遷建，也是選項。（編輯：李錫璋）1140113

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新北市民政局預定15、18日召開「新北市立殯儀館規劃優化」說明會。新北市議會臨時會13日開議，針對議員反對板殯改建並要求撤銷說明會，民政局長林耀長（中）表示，仍會按既定期程辦理。中央社記者王鴻國攝 114年1月13日
新北市民政局預定15、18日召開「新北市立殯儀館規劃優化」說明會。新北市議會臨時會13日開議，針對議員反對板殯改建並要求撤銷說明會，民政局長林耀長（中）表示，仍會按既定期程辦理。中央社記者王鴻國攝 114年1月13日
國民黨新北市議員劉美芳表示，日前提案新北市立殯儀館（板殯）原地改建優化，獲朝野議員共63人連署支持。（劉美芳提供）中央社記者王鴻國傳真 114年1月13日
國民黨新北市議員劉美芳表示，日前提案新北市立殯儀館（板殯）原地改建優化，獲朝野議員共63人連署支持。（劉美芳提供）中央社記者王鴻國傳真 114年1月13日
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