台東市富岡里菸蒂不落地 志工低溫雨中清出近千根

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東縣環保局推動菸蒂不落地，今天首次在台東市富岡里動員志工及里民，冒低溫在雨中撿拾近千根菸蒂，讓環境更美麗。

今天上午富岡里民眾與環保志工，頂著低溫穿雨衣彎腰撿拾菸蒂，約2個小時撿拾近千根、重2公斤菸蒂。

台東縣環保局表示，隨意丟棄菸蒂不僅會影響市容，菸蒂殘留的菸草還含有多種化學物質，難以分解，對環境造成長期污染；為守護台東這片得天獨厚自然環境，除了加強管理單位清掃維護外，民眾更應從日常生活中展現公德心，將菸蒂熄滅後隨身攜帶菸蒂盒進行回收，攜手營造乾淨整潔台東環境。

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環保局指出，在生活環境周遭的道路、街角、排水溝及樹叢下，常可見民眾隨意亂丟菸蒂，廢棄菸蒂殘留菸草、濾嘴及紙包裝3個部分，濾嘴成分為是一種人造持久塑膠，丟棄於環境後無法生物降解而需要10年或更久時間才能分解。

而殘留的菸草含有4千種以上有害化學物質，如尼古丁及多環芳香烴類等有害物質，釋放出化學混合物含有毒及致癌物質，如釋放到環境進入土壤、水域、湖泊與海洋，菸蒂內有毒物質溶出，影響環境及海洋生態，進而進入食物鏈，對環境及民眾健康都會造成危害。（編輯：陳仁華）1140115