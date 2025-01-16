屏東雙層巴士換新裝 「蛇來運轉」探索沿山公路秘境

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東雙層巴士觀光活動是春節期間搶手旅遊商品，也是減碳旅行首選，今年雙層巴士換上蛇年新裝，並搭配鳳梨意象，邀請民眾一起探索屏東自然、人文及美食永續旅遊。

屏東縣政府今天舉行「蛇來運轉185」雙層巴士記者會，預告1月25日至3月2日期間，以「蛇來運轉185」為主題並搭配鳳梨意象，象徵「蛇覓龍旺」好運氣，一起體驗屏東沿山公路風景秘境。

交通旅遊處長黃國維會中表示，「蛇來運轉185」雙層巴士路線從水門轉運站出發，分為南、北2線，每天上下午各有2班次可供選擇。「北線」延續往年好評，今年加入隘寮社區及鴻旗休閒農場2處停留站，並與屏東智慧農業學校青年團隊合作，提供銀獅農莊彩帽鳳梨田免費空拍服務，讓大家能留下珍貴團體合影，增添旅程趣味性。

「南線」到訪屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區、銘泉農場，由導覽人員在車上解說，沿途聽故事，再感受故事真實感。

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交通旅遊處強調，「蛇來運轉185」雙層巴士自1月25日起至3月2日，南、北線均一票價每人新台幣200元，12歲以下兒童享半價優惠，農曆春節除夕至初二及2月8日補班日暫停營運外，其餘國定假日及每週六、日均可搭乘。

活動期間，旅客憑訂票紀錄可享受185縣道沿線店家專屬優惠及精美好禮，填寫乘車活動滿意度問卷，有機會免費獲得雙層巴士限定紀念徽章，限量400份。（編輯：陳仁華）1140116