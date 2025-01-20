「蛇來運轉185」雙層巴士搶體驗 沿山景色收眼底

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）為迎接春節到來，屏東縣長周春米今天搶先體驗搭乘「蛇來運轉185」雙層巴士，邀請民眾以嶄新視角欣賞沿途的風景，感受沿山公路壯麗景色與在地文化。

周春米今天率隊搭乘雙層巴士，縣內原住民歌手「拾穗」也隨行演唱，悠揚歌聲隨著巴士穿梭在翠綠田野與蜿蜒山脈間，沿途行經銀獅農場欣賞鳳梨彩帽，也至屏東智慧農業學校進行生態導覽，旅途中不僅將沿山公路的自然景觀盡收眼底，也為「蛇來運轉185」雙層巴士活動揭開序幕。

「最適合走春旅遊行程，就要來搭乘屏東185雙層巴士。」周春米致詞表示，高樹彩繪鳳梨田已連續3年使用保育動物做為重要定位，首年是草鴞，第2年是穿山甲，今年則是食蛇龜，雙層巴士除了可以欣賞沿山美麗風景，更結合生態、觀光與地方特色，歡迎大小朋友把握機會搭乘巴士來旅遊，想了解食蛇龜、看無人機、吃豬腳、喝咖啡與吃巧克力，就在屏東185。

周春米指出，雙層巴士活動不僅是推動觀光重要一環，更展現屏東多元風貌與創新旅遊模式，今年在北線特別加入「隘寮社區」及「鴻旗有機休閒農場」2處停留站，並與屏東智慧農業學校青年團隊合作，提供銀獅農莊彩帽鳳梨田免費空拍服務（25至27日及2月9日暫停服務），讓民眾透過高空視角飽覽屏東沿山地區的自然美景，深入了解屏東文化故事。

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縣府提及，「蛇來運轉185」雙層巴士路線從水門轉運站出發，分為南、北兩線。「北線」將走訪屏東智慧農業學校、銀獅農莊彩帽鳳梨、田隘寮社區及鴻旗休閒農場；「南線」則到訪屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區與銘泉農場，由導覽人員在車上解說，鄉親可沿途聽故事，感受故事的真實感。

交通旅遊處表示，「蛇來運轉185」雙層巴士自25日起至3月2日，南、北線均一票價每人新台幣200元，12歲以下兒童享半價優惠，除了農曆春節除夕至初二及2月8日補班日暫停營運外，其餘國定假日及每週六、日均可搭乘。（編輯：李淑華）1140120