新北市近2年查獲並銷毀逾6公噸加熱菸、電子煙

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北衛生局今天表示112年至今已銷毀6公噸的電子煙、加熱菸；目前無任何加熱菸取得合法販售資格，提醒民眾春節旅遊，若違法攜帶入境遭查獲者，最高可處新台幣500萬元罰鍰。

衛生局今天發布新聞表示，依據菸害防制法規定，禁止製造、輸入、販賣、展示及使用電子煙，及未經健康風險評估的加熱菸及組合元件。

衛生局說，世界衛生組織表示，吸菸引起心血管和呼吸系統疾病，及超過20多種癌症，甚至死亡。傳統紙菸、電子煙、加熱菸都會對人體健康造成危害。

衛生局表示，自民國112年3月至今年1月止，新北已查獲6萬多條入境的非法加熱菸及電子煙，銷毀超過6公噸違法品。

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衛生局健康管理科科長陳欣蓉晚間接受中央社記者電訪表示，這些違法的電子煙、加熱菸都透過碾壓或焚燒方式銷毀。因春節將至，呼籲民眾出國旅遊返台，切勿攜帶電子煙或加熱菸等違法產品入境。

她說，違法攜帶入境者，可處新台幣50萬至500萬元罰鍰。製造或輸入業者若有製造、輸入、廣告行為，處1000萬元至5000萬元罰鍰。海關對進口包裹及入境旅客行李皆會加強檢查，勿存僥倖心態。（編輯：張銘坤）1140121