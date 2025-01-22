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澎湖四季都好玩 訪古季元宵乞龜打頭陣

2025/1/22 15:48（1/22 16:16 更新）
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交通部觀光署澎湖國家風景區管理處推出「2025澎湖四季旅遊」系列活動，其中「冬－訪古季」遊程，除可一睹乞龜盛況，也可親身體驗捏製肪片龜等在地特有的習俗。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 114年1月22日
交通部觀光署澎湖國家風景區管理處推出「2025澎湖四季旅遊」系列活動，其中「冬－訪古季」遊程，除可一睹乞龜盛況，也可親身體驗捏製肪片龜等在地特有的習俗。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 114年1月22日
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（中央社澎湖縣22日電）交通部觀光署澎湖國家風景區管理處推出「2025澎湖四季旅遊」，系列活動中的「冬-訪古季」，由2月11日開始的「元宵乞龜集章」打頭陣，遊客可在全縣24座宮廟感受元宵乞龜盛況。

澎管處「2025澎湖四季旅遊」活動中的「冬-訪古季」，由2月11日開始的「元宵乞龜集章」打頭陣，遊客可在全縣24座宮廟感受元宵乞龜盛況。昨天與今天安排業界代表提前體驗捏製肪片龜、蚵殼龜、炸棗、乞龜與古厝導覽等。

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澎管處長郭振陵表示，「2025澎湖四季旅遊」活動，包括有「冬-訪古季」、「春-賞鷗季」、「夏-石滬季」及「秋-奇岩季」，每個系列活動長達3個月，並由「冬-訪古季」打頭陣，澎管處於元宵節期間串聯澎湖24家廟宇，共同舉辦「元宵乞龜集章」活動，集章時間為2月11日至14日，遊客凡集滿指定章戳，有機會獲得限量綠蠵龜公仔與平版電腦等獎品以及澎湖特色伴手禮。

澎管處表示，「冬-訪古季」除了元宵節的熱鬧活動外，3至4月推出10梯次的「北環線-尋幽秘境觀潮去」及「湖西+南環線-低碳澎湖農漁村之旅」2條1日遊路線，「北環線」行程特色包含雞母狗DIY、漁翁島燈塔；「湖西+南環線」行程有「古早味釜鍋飯」與「銀合歡木炭DIY」。遊客可細細體驗澎湖百年歷史韻味、走訪人文秘境與飽覽壯闊海景，享受永續旅遊的深度體驗。（編輯：謝雅竹）1140122

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交通部觀光署澎湖國家風景區管理處推出「2025澎湖四季旅遊」系列活動，其中「冬－訪古季」遊程，可走訪百年古厝聚落。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 114年1月22日
交通部觀光署澎湖國家風景區管理處推出「2025澎湖四季旅遊」系列活動，其中「冬－訪古季」遊程，可走訪百年古厝聚落。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 114年1月22日
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