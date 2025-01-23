加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案首度開庭 北院傳彭振聲邵琇珮李文宗
首頁 / 地方

盧秀燕深夜慰勉員警 感謝維護春節治安及交通

2025/1/23 10:25（1/23 10:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農曆春節將至，台中市長盧秀燕（左2）22日晚間在台中市警察局長李文章（左3）、國民黨立委廖偉翔（左1）等陪同下，前往第六分局慰問員警及協勤民力，致贈執勤人員蛇年小紅包表達感謝。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年1月23日
農曆春節將至，台中市長盧秀燕（左2）22日晚間在台中市警察局長李文章（左3）、國民黨立委廖偉翔（左1）等陪同下，前往第六分局慰問員警及協勤民力，致贈執勤人員蛇年小紅包表達感謝。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年1月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中23日電）春節9天連假將至，負責維護治安及交通安全的員警仍需不眠不休執勤，台中市長盧秀燕昨晚前往台中市警察局第六分局慰勞員警及協勤民力，感謝春節期間持續守護市民。

農曆春節即將到來，盧秀燕昨晚10時許在市警局長李文章、國民黨立委廖偉翔及市議員黃馨慧陪同下，前往第六分局慰問員警及協勤民力的辛勞，並致贈執勤人員蛇年小紅包以表達感謝。

盧秀燕致詞指出，第六分局位處台中市的一級戰區，工作相當繁重、辛勞，對於第一線執勤的員警及協勤民力，為轄區治安、交通無怨無悔付出，表達高度肯定，並期勉所有警、民力共同為打造台中成為「最宜居城市」而持續努力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

第六分局長周俊銘強調，春節期間警方將持續結合義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等民力團體，共同執行「114年加強重要節日安全維護工作」。

周俊銘表示，除了加強查緝不法，其他工作重點還有嚴懲重大惡性違規、減少交通事故、疏導交通、幫助失蹤人口返家團圓、民眾舉家外出住居安全維護、保護民眾存提款安全等各項服務，並全力落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大任務主軸工作，讓市民放心、安心過好年。（編輯：郭諭儒）1140123

盧秀燕
台中機車駕訓補助1500元 加碼預算受惠人數增中市東區立德地下停車場啟用 3月底前免收費
周俊銘
台中一中商圈出現多名安全帽大盜 警半年內破53件網售微型槍砲疑為改造槍械 中市警查獲7買家送辦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：