盧秀燕深夜慰勉員警 感謝維護春節治安及交通

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）春節9天連假將至，負責維護治安及交通安全的員警仍需不眠不休執勤，台中市長盧秀燕昨晚前往台中市警察局第六分局慰勞員警及協勤民力，感謝春節期間持續守護市民。

農曆春節即將到來，盧秀燕昨晚10時許在市警局長李文章、國民黨立委廖偉翔及市議員黃馨慧陪同下，前往第六分局慰問員警及協勤民力的辛勞，並致贈執勤人員蛇年小紅包以表達感謝。

盧秀燕致詞指出，第六分局位處台中市的一級戰區，工作相當繁重、辛勞，對於第一線執勤的員警及協勤民力，為轄區治安、交通無怨無悔付出，表達高度肯定，並期勉所有警、民力共同為打造台中成為「最宜居城市」而持續努力。

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第六分局長周俊銘強調，春節期間警方將持續結合義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等民力團體，共同執行「114年加強重要節日安全維護工作」。

周俊銘表示，除了加強查緝不法，其他工作重點還有嚴懲重大惡性違規、減少交通事故、疏導交通、幫助失蹤人口返家團圓、民眾舉家外出住居安全維護、保護民眾存提款安全等各項服務，並全力落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大任務主軸工作，讓市民放心、安心過好年。（編輯：郭諭儒）1140123