2企業扶植雲林體育選手 捐2國中小田徑裝備及300萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）新科營造公司及佳群機電工程公司承攬虎尾高鐵運動園區興建工程，為善盡企業社會責任，2公司今天捐贈全套田徑裝備及3年共計新台幣300萬元扶植基金，給雲林2所國中小。

雲林縣政府從民國111年開始啟動辦理「虎尾高鐵運動園區（田徑場及暖身場）興建工程」，截至今天為止，整體進度已近6成，工程承攬者為新科營造公司及佳群機電工程公司。

2企業今天舉辦捐贈儀式，在縣長張麗善、交通工務局長汪令堯、教育處長邱孝文等人見證下，新科營造公司總經理姜偉國將支票交給虎尾國中及中正國小。

姜偉國表示，公司2年前首度承接雲林縣政府的田徑場工程，一定會如期、如質完成任務；另一方面，也本於企業社會責任拋磚引玉，希望與在地共好，提供扶植基金予在地的虎尾國中及中正國小田徑隊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張麗善說，2企業在履約過程，表達扶植在地國中、小體育人才意願，並指定捐贈全套田徑裝備（含服裝、跑鞋、背包等）及3年共計300萬元培育基金，給予虎尾國中及中正國小田徑隊。

張麗善感謝新科營造股份有限公司願提供培育基金，扶植在地體育選手，也勉勵2校選手勤於練習，有朝一日在體壇發光發熱。（編輯：陳仁華）1140123