提升行人安全增民眾共識 北市推道路設計手冊

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（中央社記者陳怡璇台北23日電）北市持續推動友善步行，訂定「台北市道路設計手冊」，作為各機關道路設計依據，如護欄、行人庇護島以及改善完成果，盼成為政府與民眾溝通、建立共識的利器。

北市交通局今天舉行「台北市道路設計手冊」發布記者會，表示首版「台北市道路設計手冊」，也是全國首部由城市自訂的道路設計手冊，以圖像化、簡單易懂方式，呈現常用的道路設計模式，讓設計理念與實際規範一目瞭然。

交通局說，去年為北市交通安全元年，持續推動台北交通安心行計畫，並辦理多處道路改造，依推動過程經驗，各項改善措施最大成敗關鍵，是與各界溝通與共識。

因此北市著手訂定「台北市道路設計手冊」，擷取「行人交通安全設施條例」及「市區道路及附屬工程設計規範」「市區道路及附屬工程設計標準」及「道路交通標誌標線號誌設置規則」等法規修訂與規範重點，並根據北市區道路特性需求，制定符合人本、安全的道路設計標準規範。

交通局指出，製作過程邀集府內機關、專家學者、民間團體與民意代表參與，不僅是各機關進行道路設計依循，也是跟民眾溝通工具；未來若有新闢道路、特殊工程路口優先改善、路面更新等，手冊內容也會一起調整。

手冊內容包含機車退出騎樓與人行道、行人友善區、路口設計原則、行人庇護島設計、車道及路側停車等，並納入改善範例，如忠孝新生路口增設庇護島、拓寬分隔島以提供行人空間；還有和平新生天橋拆除後一系列改善措施，包含路口轉角淨空並增設欄杆、行人號誌早開、行穿線退縮等。

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交通局指出，藉由這本手冊提供完整道路規範、增進行人用路安全，並促進民眾了解道路改造理念、凝聚共識。

交通局長謝銘鴻說，去年北市交通安全年實施成果行人死傷比前年降低8.74%、比前3年降低12.02%。今年再推手冊作為溝通工具，並依照未來新增措施增修。（編輯：方沛清）1140123