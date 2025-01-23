陳其邁新北談政績 肯定蘇巧慧治理城市更出色

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（中央社記者王鴻國新北23日電）高雄市長陳其邁今天出席民進黨新北市黨部主辦「民主培力營」，會中說明近年各項政績；他也祝福有意參選新北市長的黨部主委蘇巧慧，相信她治理城市，一定可以更加出色。

市黨部舉辦3天2夜的「2025新北民主培力營」，今天進入第2天課程，共邀請社民黨台北市議員苗博雅、陳其邁及民進黨副秘書長翁世豪擔任講者，分享台灣政治所遭遇的民主難題，雙北、高雄未來的城市願景。

苗博雅表示，雙北是共同生活圈，一定要共好，因為資源的落差會造成城市治理的混亂。呼籲建立雙北聯繫平台，期待未來雙北出生的孩子，不要因為一河之隔就不同命。

翁世豪從文宣角度切入，說明現在的世代文宣社群的競爭與節奏；陳其邁表示，高雄市政成功推動「三大不可能」，包括推動台積電進駐高雄、推動輕軌成圓，以及打造演唱會經濟。

陳其邁表示，過去高雄面臨許多客觀環境上的挑戰，但他上任後與市府團隊接連克服克服水電、土地，以及交通的問題，讓一般花6到8年才能蓋好的科學園區，僅花3年就讓台積電進度加速並陸續擴廠。

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他表示，推動輕軌成圓，讓輕軌營運第1年的交通流量就突破1200萬旅次，以及預估各場次演唱會的相關交通、住宿等問題，將高雄轉化為全方位體驗服務，打造演唱會經濟。陳其邁更話鋒一轉祝福蘇巧慧，「以她的堅持、努力和國際觀，相信治理一座城市一定可以更加出色」。

蘇巧慧表示，黨部所邀來的講者，除了有學界重量級學者，也有相當資深的政治從業人員，非常期待不同領域及世代互相激盪，為台灣民主的未來找解方。（編輯：張銘坤）1140123