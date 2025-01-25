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桃園機場移工台灣過年 歌唱、競技度佳節

2025/1/25 10:21
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（中央社記者吳睿騏桃園機場25日電）桃園國際機場公司表示，第三航廈興建工程約有1400多名移工，農曆春節期間特別規劃卡拉OK、桌球、藤球等運動，甚至邀請泰國和尚祈福，盼藉此帶給移工過年的儀式感。

桃園國際機場公司表示，配合第三航廈興建作業，目前約有1400多名移工協助工程推動與進行，在國籍上以越南與泰國籍佔大宗，分別有700餘人，農曆春節期間，移工也與國人一樣休假，原則上不安排施工作業，僅由值班人員至工地進行巡檢。

共同承攬第三航廈建設的三星及榮工工程團隊表示，為帶給移工們過節的儀式感，同時提供他們正當的休閒娛樂，工區宿舍不但會在年節期間加菜，還會規劃許多活動一起歡慶台灣農曆年。

以2024年的農曆春節為例，管理單位說，除了提供海鮮、牛肉、韓式泡菜、點心、新鮮水果等加菜，更依照移工國籍的不同安排活動，對於同樣有過農曆年習慣的越南移工，就舉辦卡拉OK唱歌比賽、勁歌熱舞、腕力比賽及桌球比賽等，並發放紅包獎金。

至於泰國籍移工，管理單位說，因為泰國傳統新年是在4月13日到15日的潑水節，因此，台灣農曆新年對泰國移工而言，就是個「休假日比較多的節日」，雖然沒有過台灣農曆春節的習慣，但管理單位還是會讓泰籍移工休假，在活動規劃上，則提供藤球比賽或邀請泰國和尚進行祈福活動。

管理單位指出，除極少部分移工會利用休假的機會返鄉探親，或外出與朋友相聚，透過加菜及活動規劃等方式，成功地讓2024年泰國籍移工的在宿比例高達9成，越南移工的在宿比例也有8成。

有了去年成功模式，管理單位今年也提早準備，提供海鮮、鴨肉、炸物點心、越式春捲、新鮮水果加菜，在活動方面，除了移工們喜愛的卡拉OK外，今年也增加了趣味競賽、拔河等競技活動，就是希望提供正當休閒管道，減少移工出入不正當場所的機會。

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另外在工區宿舍的便利超商，也與超商業者合作規劃專區，引進移工們家鄉的零嘴等美食，並添購健身器材供訓練、開放小規模煮食等，營造宿舍有家的感覺，與台灣民眾一起歡度農曆新年。

來自越南的阿龍坦言「我就是來賺錢的」，平時除偶爾外出與同鄉聚會，多數的時間他都選擇留在工區宿舍，宿舍有健身器材也可進行球類運動，特殊節日還會規劃卡拉OK大賽，他說，會利用時間與家人視訊通話，雖然不能陪在家人身邊，「但我覺得在宿舍什麼都不缺」，這樣過年也不錯。（編輯：林恕暉）1140125

阿龍
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