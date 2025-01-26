寒流將近 高市農業局籲加強農作防寒措施

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（中央社記者張已亷高雄26日電）高雄市農業局今天表示，中央氣象署預報27至29日因寒流，各地天氣寒冷，29日白天起寒流減弱，氣溫逐漸回升，日夜溫差大，提醒農友防範低溫，應加強防寒措施，以減少損失。

高雄市政府農業局表示，低溫影響期間，果樹可利用全園灌水、設置防風網、葉面營養補充或利用包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋等措施，降低或延緩低溫影響。

另外，正值採收期的蓮霧及棗果園應多加留意，寒流期間蓮霧果園可引灌溫度較高地下水保持根溫，或在果園周圍設立防風網，幼果可提早套袋，成熟果實應適時採收，減少落果發生；低溫若伴隨降雨，有防雨設施的棗園要展開遮雨，棗近成熟果實需適度採收，降低果皮損傷可能。

農業局指出，苦瓜、絲瓜、胡瓜等蔬菜可利用畦溝灌水及畦面覆蓋維持土壤溫度，加覆網布在網室外加強阻隔低溫，減少低溫影響；一期作水稻部分，秧苗可利用不織布或塑膠布覆蓋，若未插秧應待寒流過後再插秧，已插秧田區可灌溉3至5公分深，減輕低溫影響，回溫後補植並酌施氮肥。

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農業局表示，火鶴花可能因低溫出現葉片黃化、花苞片異常等現象，可以加強設施防風或保持植株及栽培介質乾燥，降低低溫影響，待氣溫回暖後，須避免陽光直射，適度遮陰減少光線，減緩寒害發生。

農業局發布新聞稿指出，為防範低溫影響，農友應做好各項防災準備並注意自身保暖、留意低溫後作物營養管理，減少農作物災害及財產損失，農友可利用高雄農來訊瞭解最新作物防災資訊並掌握近期高雄地區農業氣象，做好防範、減少損失。（編輯：方沛清）1140126