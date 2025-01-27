彰化親子出遊放電 百果山喔熊遊憩區2歲童可玩

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（中央社記者鄭維真彰化27日電）彰化百果山適合親子出遊放電，多條登山步道可徜徉山林、鳥瞰員林市景色，曾擁有全台最長磨石子溜滑梯的兒童遊憩區更是許多在地人童年回憶，去年整修完畢，2歲幼童也能玩。

交通部觀光署參山國家風景區管理處表示，位於彰化員林的百果山地區利於日曬，鄰近鄉鎮盛產水果，以蜜餞聞名；昔日員林神社為當地信仰中心，遺跡吸引許多人拍照，再往上走到廣天宮，員林市區景色盡收眼底。

員林市公所表示，百果山兒童遊憩區原有全台最長磨石子溜滑梯，超過30年歷史，曾是員林人共同回憶，但不符現行遊具法規，修繕也有困難，與參山處討論後決定拆除重建。

去年「喔熊遊憩區」啟用，搭建長約26公尺、約3層樓高管道式溜滑梯及2座長約11公尺磨石子溜滑梯，提供6到12歲孩童遊玩，卻常見未滿6歲幼童及家長使用，參山處再改善滑道寬度與彎曲程度，重新開放後使用年齡規範降低到2歲幼童也可玩。

此外，「喔熊遊憩區」還設攀爬網、彈跳床、跳樁、攀岩與遊戲土丘等多元遊憩設施，讓孩子在遊戲場跑跳，訓練平衡感、肢體動作等。

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此外，百果山多條親子步道，包括十八觀音步道、萬里長城步道與百崁步道、隴頂古道、藤山步道、臥龍坡步道等，單程約1.2公里到2.5公里，可視體能狀況選路線。

參山處去年底完成大峰巷步道優化暨觀景平台工程，途經多處可觀察生態自然景點，步道可串接縣道139線、古生物奇幻樂園及芬園鄉挑水古道等，成觀光新亮點。（編輯：李明宗）1140127