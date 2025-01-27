陳其邁視察春節交通運輸 提2大計畫AI智慧治理

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（中央社記者張已亷高雄27日電）高雄市長陳其邁今天視察春節交通運輸，分享「高雄燈塔計畫」及「CityGPT平台」2大計畫，將與輝達（NVIDIA）等大廠合作，藉AI智慧治理城市，解決交通及跨局處協作問題。

陳其邁今天上午到高雄市交通局智慧運輸中心視察春節交通運輸狀況，並發送加菜金、水果禮盒及蛇年小紅包慰勉值勤人員，並現場連線至警廣向所有市民拜年，歡迎民眾到高雄走春遊玩。

陳其邁指出，「高雄燈塔計畫」是與輝達（NVIDIA）、鴻海與英特爾（Intel）等國際大廠合作，運用生成式AI平台與算力，協助解決交通及跨局處協作問題，並可即時調整應對公務需求、緊急救援及淹水等突發狀況，高雄是全球第1個運用此計畫的城市。至於「CityGPT平台」則是運用不同軟體協助高雄城市治理，盼藉2大計畫解決交通等民生相關問題。

陳其邁表示，岡山交流道以南到台88線路段及各觀光景點在春節期間將湧入大量人潮，預計初二到初三將迎來交通高峰，建議民眾多加利用替代道路；另外，依大數據分析，今天午後將有大量車流返鄉，藉智慧運輸中心AI技術分析車流現況，能及時應變調整號誌等措施，讓交通更加順暢。

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高雄市政府交通局發布新聞稿表示，依歷年車流大數據資料分析預測市區幹道與景點車多時段，春節期間市區幹道部分以連假首日（1月25日）總流量最高，旅遊高峰則為初二至初三（1月30日、31日），預估流量較一般假日增加約10%至15%。

交通局指出，智慧運輸中心負責高雄地區約5807組交通號誌正常運作維修處理、調整、改善、更新等各項業務，與市民用路及工程施工息息相關，在春節期間也會加派監控人員及中心職員輪流因應，讓都會區道路運作更安全、有效率。（編輯：陳政偉）1140127