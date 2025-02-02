台北燈節福蛇豆豆登場 蔣萬安邀民賞四大展區

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北燈節今晚開幕，台北市長蔣萬安表示，除有高達13尺的可愛主燈「福蛇豆豆」外，還特邀日本樂團GLAY主唱Teru跨界創作「等待豐收的樹」，開幕遇雨也象徵「遇水則發」。

蔣萬安今晚出席2025台北燈節開幕記者會，為燈節揭開活動序幕。

他表示，今年燈節規劃四大展區，包含主燈區、西門展區、中華路展區及北門展區，各具特色，精彩可期，且今年主燈「福蛇豆豆」高達13尺，擁有圓潤的大眼睛，並搭配每半小時1次的展演，吐舌動作增添趣味，象徵旺盛的生命力。

蔣萬安提到，賞燈民眾可到西門展區的西本願寺「祈福燈林」區，體驗寫祈願卡和掛上燈組祈福，且不要錯過紙雕藝術家李信慧的作品「白蛇轉」，也是活動一大亮點。

此外，中華路展區則邀請日本搖滾天團GLAY主唱Teru跨界創作「等待豐收的樹」，以藍色燈光象徵蘋果樹歷經寒冬考驗終將豐收，別具意涵；北門展區則有世壯運壯寶燈組、學生創作燈組，以及來自16座友好城市的特色燈組，展現國際交流與創意發想。

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由於開幕活動降下小雨，蔣萬安笑說，這象徵「遇水則發」，並祝大家新的一年事業興旺、財運亨通。

台北市政府透過新聞稿說明，台北燈節展期至16日止，橫跨春節與元宵節，邀請民眾共襄盛舉賞燈，一同欣賞台北夜空最璀璨的光影藝術。（編輯：蕭博文）1140202