補習班多議員憂學生壓力重 中市府：提供補救教學

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）民進黨台中市議員陳俞融今天表示，台中市高中補習班家數4年間增近1成，憂心學生壓力及家長經濟沉重。市府回應，提供差異化與補救教學，提升學習成效。

陳俞融說，根據台中市教育局統計，113年台中市高中應屆畢業考生共1萬819人，而台中市高中補習班家數從110年的72家逐年增加，111年增至75家、112年達78家，至113年9月為79家，4年間成長幅度達9.72%。

新學期即將開始，陳俞融接獲多名家長陳情，抱怨熱門補習班一位難求，有補習班甚至排到半年後才有名額，更有家長不惜在寒流來襲時，頂著低溫徹夜排隊，只為了搶到知名補教老師的班次，十分誇張。

陳俞融說，隨著農曆春節假期結束，補習班課程開始，許多學生卻仍未排入課程，這種現象不僅反映出升學競爭的激烈程度，凸顯現行教育體制的問題，學生升學壓力沉重，也造成家長經濟負擔，呼籲市府應正視並提升各校教學品質。

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台中市教育局回應指出，學生補習是以「人次」計算，無法反映真實補習人數，市府除提供學校多元資源及提升教學品質外，若學生出現學習落差等情形，也補助學校經費辦理「高級中等學校學生學習扶助方案」；若有學習困難或特殊需求，提供差異化教學與補救教學，以提升學習動機。

教育局表示，台中還設有高級中等學校課程發展中心，強化學校課程與教學品質，透過各類研習活動與跨校共備社群，促進教師間的專業對話，優化教學策略與創新課程設計，進一步提升學習成效。（編輯：唐聲揚）1140203