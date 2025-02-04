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桃園航空城 張善政：黑暗期將過去、迎開花結果

2025/2/4 16:02（2/4 16:56 更新）
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桃園市長張善政（前左2）4日視察桃園航空城航青路工程時說，航青路是航空城首個即將完工、最具代表性的道路工程之一，完工後象徵航空城上百條道路及數座橋梁、公園，都將在今年內完工。（市府提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月4日
桃園市長張善政（前左2）4日視察桃園航空城航青路工程時說，航青路是航空城首個即將完工、最具代表性的道路工程之一，完工後象徵航空城上百條道路及數座橋梁、公園，都將在今年內完工。（市府提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月4日
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（中央社記者葉臻桃園4日電）桃園市長張善政今天視察桃園航空城航青路工程時說，航空城的施工黑暗期即將過去，今年至明年是各工程開花結果最具體的2年，航空城安置住宅將陸續通知驗交屋，讓拆遷戶入住。

張善政至大園區視察「桃園航空城計畫區段徵收工程－航青路」時表示，航青路是航空城首個即將完工、最具代表性的道路工程之一，未來將串聯許多重要道路，並規劃有寬敞的人行空間及公園綠地。

張善政說，航青路是沿著桃園捷運機場線A15、A16至A17站捷運橋下兩側興建的大道，全線新闢完成後，將成為連接大園市區及青埔特區的重要道路，也象徵航空城上百條道路及數座橋梁、公園，都將在今年內完工。

張善政也說，航空城的施工造成民眾諸多不便，但這個黑暗期即將過去，航空城開花結果的一年即將到來，今年至明年將是各工程開花結果最具體的2年，航空城安置住宅更已著手進行點交作業，預計今年第2季陸續通知驗交屋，讓拆遷戶順利入住。

桃園市政府航空城工程處指出，航青路為全新規劃的道路，包含新建航青一橋與航青二橋，全長約4.7公里、路寬50公尺，由北至南鄰接產專區、乙種工業區、商業區及住宅區，同時串聯玫瑰溪畔公園、青峰公園及10處綠地。

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航空城工程處說，航空城區段徵收第一期工程建設面積達1756公頃（包含優先開發區及其餘地區），為優化周邊居民的交通需求，今年將完成168條道路及5座橋梁，計劃於今年工程驗收完成後陸續開放使用。

航空城工程處也說，今年台灣燈會主燈區位在桃園高鐵站前廣場，因應燈會期間人潮眾多及停車需求，由交通局在A16捷運站旁車專區用地及鄰近的文大用地設置3600席臨時停車場，民眾停放車輛後可轉乘桃園捷運進入主燈區賞燈。（編輯：林恕暉）1140204

航青路為桃園航空城全新規劃的道路，包含新建航青一橋與航青二橋，全長約4.7公里、路寬50公尺，由北至南鄰接產專區、乙種工業區、商業區及住宅區，同時串聯玫瑰溪畔公園、青峰公園及10處綠地。（市府提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月4日
航青路為桃園航空城全新規劃的道路，包含新建航青一橋與航青二橋，全長約4.7公里、路寬50公尺，由北至南鄰接產專區、乙種工業區、商業區及住宅區，同時串聯玫瑰溪畔公園、青峰公園及10處綠地。（市府提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月4日
航青路為桃園航空城全新規劃的道路，沿著桃園捷運機場線A15、A16至A17站捷運橋下兩側興建，全線新闢完成後，將成為連接大園市區及青埔特區的重要道路。（市府提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月4日
航青路為桃園航空城全新規劃的道路，沿著桃園捷運機場線A15、A16至A17站捷運橋下兩側興建，全線新闢完成後，將成為連接大園市區及青埔特區的重要道路。（市府提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月4日
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