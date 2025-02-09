台南做工行善團元宵節前趕工 助震災弱勢戶修繕

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）1月21日嘉義大埔規模6.4地震後，台南楠西區許多建物遭受損壞，台南市府勞工局結合各工會組成「做工行善團」，元宵節前持續協助弱勢居民，今天兵分三路為案家趕工修繕。

做工行善團今天兵分三路，木工工會志工一組前往楠西區龜丹里進行修繕任務，另一組前往官田區二手家具倉庫搬運衣櫥、桌椅等家具給楠西修繕案家；另外，木工、電子加工、泥水等工會志工則前往楠西區密枝里李姓低收震災戶進行第二次聯合會勘。

副市長葉澤山代表市長黃偉哲帶茂谷柑慰勞志工，市府勞工局長王鑫基表示，志工團隊於節慶前馬不停蹄趕工，盼讓案家感受社會關愛與支持，為即將到來的元宵節添加溫馨色彩。

勞工局提供資料指出，今天協助案家之一是楠西區弱勢戶江姓男子，平日獨居所住房屋本就老舊，經地震導致牆面傾斜，因經濟困難，無法自行負擔維修費用，勞工局與做工行善團修繕團隊會勘後，安排於今天進行木工牆面及門片修繕，志工們運用專業技能，細心處理細節，打造舒適安全空間。

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勞工局指出，「做工行善團」志工團隊在地震後第一時間不分晝夜及年假進行搶修，後續更協助房屋無安全之虞受災戶修繕，從1月21日至1月26日，協助災民恢復正常用水與用電，總計出動志工120人次，修復管路348處。

王鑫基表示，房屋修繕服務不僅是對弱勢族群實質幫助，更是對社會愛心展現，做工行善團將持續推動愛心修繕服務，改善更多弱勢民眾居住環境。（編輯：陳仁華）1140209