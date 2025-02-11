東海大學將添新景點 萬朵玫瑰妝點校園

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）東海大學攜手古典玫瑰園，結合自然美學與藝術創意打造東海古典玫瑰園，2萬株玫瑰在400餘坪園區中綻放，來訪者在花園漫步時能省思內心。預計10月31日前完工，成為校園新地標。

東海大學今天發布新聞稿，東海古典玫瑰園10日由校長張國恩、古典玫瑰園創辦人黃騰輝、設計師及施工團隊舉行開工典禮。同為東海傑出校友黃騰輝表示，古典玫瑰園在400餘坪的園區中種植約2萬株玫瑰，獻給東海大學作為70週年的生日禮物。

黃騰輝指出，受到「小王子」夢想花園的啟發，他堅守對玫瑰般純淨愛的追求，並規劃東海湖前的「東海古典玫瑰園」，將這份情懷回饋給東海學子。工程第一階段進行養土作業，為玫瑰園的未來奠定堅實基礎。

他提到，「小王子」的故事中，小王子悉心照料他的玫瑰，因而領悟到愛與責任的真諦。黃騰輝深受寓言的啟發，期望這座玫瑰園不僅是一個美學空間，更是一個象徵愛與承諾的精神園地，讓來訪者在花間漫步時，也能省思內心對於真愛與人生意義的追尋。

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黃騰輝透露，玫瑰園的設計理念在於結合自然美學與藝術創意，打造一個靜謐且富有美感的心靈棲息地，期望這片花園能成為師生、教職員及遊客的避風港，讓來訪者在此找到夢想與人生的指引，並在心中珍藏那象徵無盡愛與奉獻的玫瑰印記。

張國恩指出，作為東海大學70週年校慶的獻禮，玫瑰園將為校園注入藝術與自然元素，期待早日見證這座充滿生機與光芒的玫瑰園綻放出獨特的校園美景。（編輯：謝雅竹）1140211