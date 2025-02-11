台南友善校園週宣導 拒絕兒少性剝削

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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市高中及國中小學提前於2月5日開學，台南市政府今天展開友善校園週宣導，且製播「防治數位性別暴力影片」三部曲，提醒學生拒絕兒少性剝削，網路訊息或交友一定要小心。

台南市政府副秘書長殷世熙今天前往六信高中進行友善校園週宣導，他指出，網路普及，各類時事訊息常見性別相關議題，學生應具備「資訊查驗及自我保護」意識，絕不能上傳或拍攝性私密照片等，也不能在網路散布。

南市府教育局則製播「防治數位性別暴力影片」三部曲，強化學生網路識讀意識，保護自己，勇敢求助，學校也應落實「不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照、不取笑被害」，「要告訴師長、要截圖存證、要記得報警、要檢舉對方」等原則。

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台南市友善校園週宣導主軸議題是「拒絕兒少性剝削-不拍、不傳、不留、要求助」，引導學生面對虛擬網路訊息時，如何辨識違法行為界線或虛假訊息，審慎提供個人資訊，避免兒少性剝削。

市府提醒學生了解兒少性剝削與跟蹤騷擾防制等議題，積極建立正確自我保護觀念，強化識詐及打詐，有效維護校園安全，提升危機意識，營造友善校園環境。（編輯：李淑華）1140211