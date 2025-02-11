加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
IG青少年帳號台灣上線 未滿16歲自動設為不公開
首頁 / 地方

台中東勢新丁粄節元宵登場 盧秀燕：求子很靈驗

2025/2/11 15:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市重要的客家文化活動「台中東勢新丁粄節」將於明天元宵節登場，市長盧秀燕今天表示，新丁粄節有「好孕」及「好運」的意義，求男育女很靈驗，這與國安有密切關係。

「台中東勢新丁粄節」12日至13日將在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路及各廟宇登場，市府客家事務委員會主委江俊龍今天在市政會議說明活動內容，號召廟宇、社區、社團、商店與學校攜手合作，延續「鬪粄文化」、「願生樂養」、「分享喜悅」等3大核心精神。

盧秀燕指出，「台中東勢新丁粄節」可以做得有聲有色，與活動本身吉祥、好運的內涵有關。新丁粄節連年都在台中市最大的客家聚落—東勢客家文化園區舉辦，有「好孕」的意義，想生男就吃龜粄，想生女就吃桃粄。

盧秀燕還透露，國民黨立法委員黃健豪可做為見證人，他已有1名女兒，希望再有1個孩子，去年吃了桃粄和龜粄後，太太懷了龍鳳胎，下月即將生產，可見求男育女非常靈驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

盧秀燕說，一般傳統節慶活動多是吸引長輩參加，但是從新丁粄節歷年人流分析顯示，遊客年齡層比率最高是20至29歲，剛好落在生男育女的年齡，可見新丁粄節不只是重要的客家文化城市品牌活動，更與國安有密切關係。

江俊龍表示，開幕活動將由東勢製粄職人吳新發師傅現場實作「120斤超級新丁粄」揭開序幕，並邀請中信兄弟啦啦隊成員儀諪、畇二領跳「台灣尚勇」開場，現場還有「百人新丁粄DIY」讓230名師生親自體驗製作，感受客家文化的深厚底蘊。（編輯：郭諭儒）1140211

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：