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流感季最小死亡個案 未滿10歲童未打疫苗 併發壞死性腦病變
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台南幼兒專責醫師制度計畫 建立健康管理模式

2025/2/11 16:10（2/11 16:36 更新）
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台南市政府衛生局推動「幼兒專責醫師制度計畫」，銜接母親在孕產期照護需求，從新生兒開始強化初級照護，整合政府幼兒疾病預防與健康促進業務，確保0歲至3歲兒童得到連續、專業且個人化醫療照護。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月11日
台南市政府衛生局推動「幼兒專責醫師制度計畫」，銜接母親在孕產期照護需求，從新生兒開始強化初級照護，整合政府幼兒疾病預防與健康促進業務，確保0歲至3歲兒童得到連續、專業且個人化醫療照護。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月11日
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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市政府衛生局推動「幼兒專責醫師制度計畫」，建立幼兒健康管理模式，讓兒童得到適時、連續性健康照護。

衛生局今天指出，「幼兒專責醫師制度計畫」銜接母親在孕產期照護需求，從新生兒開始強化初級照護，整合政府幼兒疾病預防與健康促進業務，確保0歲至3歲兒童得到連續、專業且個人化醫療照護，並提升偏遠地區或醫療資源匱乏區兒童照護品質與就醫可及性。

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這項計畫透過公共衛生體系、社福體系連結，落實相關轉介通報，強化社會安全網，讓每個孩子得到適時且連續性健康照護，也讓基層醫療照護更貼近地方需求，強化初級照護及健康管理，降低新生兒及兒童死亡，或減少失能。

衛生局呼籲家長積極參與計畫，讓孩子在成長過程獲得完善醫療支持。「幼兒專責醫師制度計畫」詳細資訊與參與，可在衛生局網站「幼兒專責醫師制度計畫專區」或共照雲「婦幼專區>幼兒專責醫師制度計畫」查詢。（編輯：郭諭儒）1140211

#衛生局
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