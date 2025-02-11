西洋情人節將到來 中市業者打造情侶專屬回憶

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）西洋情人節將到來，台中市多家飯店及餐飲業者今天表示，為情侶打造專屬回憶，有業者推出「告白氣球」住房專案，也有業者結合進口頂級豪車推出住房專案，還有業者推出「初見心動雙人套餐」。

14日是西洋情人節，裕元花園酒店推出「告白氣球」情人節住房專案，客製化氣球布置，除夢幻住宿體驗外，還有推出打卡送火焰冰淇淋活動，為戀人打造專屬浪漫體驗。

勤美洲際酒店則攜手BMW台灣總代理汎德公司推出住房專案，結合奢華住宿與BMW頂級電動車駕馭體驗，搭配專屬情人節禮遇，為每對情侶締造獨一無二的珍貴回憶。

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連鎖咖啡85度C即日起到14日推出「寵愛久久套餐」，可選指定款項切片蛋糕，再加一杯指定飲料，特價只要新台幣99元，結帳時報會員電話，就能自動抽福泰飯店集團福泰翡翠灣渡假飯店和桔子商旅3間分館平日含早餐雙人住宿券，共有10個名額。

星享道酒店集團2月14日西洋情人節起到3月14日白色情人節，推出系列情人節浪漫活動，其中沐青餐廳特別推出晚餐限定「初見心動雙人套餐」，星享道酒店、文華道會館、享得道Hotel則聯合推出「祈求好姻緣住房專案」，為單身貴族提供一個尋找真愛的好機會。（編輯：謝雅竹）1140211