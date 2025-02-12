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台南推動環保自然葬法 樹葬骨灰不挖出焚化

2025/2/12 11:42（2/12 12:06 更新）
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台南市政府推動環保自然葬法，樹葬植存專區每隔一段時間會翻土，但不會將骨灰挖出焚化。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月12日
台南市政府推動環保自然葬法，樹葬植存專區每隔一段時間會翻土，但不會將骨灰挖出焚化。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月12日
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（中央社記者張榮祥台南12日電）媒體報導骨灰樹葬不易溶於土壤，可能需要挖出送至焚化爐處理，掀起議論；台南市政府今天表示，台南樹葬植存專區每隔一段時間會翻土，但不會將骨灰挖出焚化。

南市府民政局今天發布新聞稿指出，市府持續推動環保自然葬法，透過政策引導、優化設施及加強宣導，讓市民了解接受，樹葬也是環保自然葬法之一。近年來，台南市民選擇環保自然葬法比例已突破10%，顯示接受度逐年提高。

民政局表示，台南市民國103年設立大內生命紀念園區及110年設立仁德生命紀念園區，樹葬植存專區已植存逾1萬名先人；隨著社會觀念變遷與環保意識提升，越來越多人選擇以自然簡約方式回歸大地，讓生命延續對環境的關懷。

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民政局強調，環保自然葬法核心精神是讓骨灰以自然方式回歸大地，透過生物分解作用逐步融入，而非短時間完全溶解。樹葬植存專區每隔一段時間會翻土，確保土地循環使用，且在過程中秉持尊重先人及環保永續原則，不會將骨灰挖出焚化。

民政局表示，環保自然葬法減少傳統墓葬占用土地資源，降低環境負擔，不立碑，不造墳，不進塔，市府將持續優化相關配套措施，讓更多市民響應，留下美好生活環境。（編輯：李淑華）1140212

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