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屏東六堆祈福尖炮城加入棒球元素 2/15登場

2025/2/12 14:41（2/12 14:56 更新）
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屏東客庄傳統開春活動六堆祈福尖炮城，延續2024年世界棒球12強賽奪冠熱潮，首次加入棒球元素。中央社記者黃郁菁攝 114年2月12日
屏東客庄傳統開春活動六堆祈福尖炮城，延續2024年世界棒球12強賽奪冠熱潮，首次加入棒球元素。中央社記者黃郁菁攝 114年2月12日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）屏東客庄傳統開春活動六堆祈福尖炮城，應去年世界棒球12強賽奪冠潮流，首次加入棒球元素；另有親子友善水球尖炮城等賽事，2月15日、16日內埔六堆紀念公園登場。

屏東縣政府客家事務處長李明宗於宣傳記者會中說明，六堆祈福尖炮城是客家開春大活動，今年配合六堆運動會第60屆，選在別具意義的六堆紀念公園舉辦，並延續去年12強賽奪冠熱潮，首次加入棒球尖炮城，另也提供客家美食市集、遊程等供遊客選擇。

李明宗說，今年屏東燈節在龍頸溪畔增設客家燈區，參加完尖炮城活動可至燈區欣賞，了解客家早期農作、已快失傳的竹門簾、油紙傘等技藝與文化，讓大家更接近客家。

屏東縣政府客家事務處表示，今年首創的棒球尖炮城，以更環保與安全的形式，使這項百年傳承客庄節慶與時俱進，以因應聯合國永續發展目標SDGs。活動會場內搭設福廠，由逾千名六堆小學生共同創作祈福牆，布置裝置藝術光環境，恭請在地伯公進駐會場坐鎮，並準備2000份客家紅粄，供民眾祈福與食福，祈求新的一年福氣滿盈。

客務處指出，今年活動內容還包含傳統雲霄團體尖炮城、勇士尖炮城、盤花競賽與體驗、客家年節博弈遊戲，及適宜親子同樂的水球尖炮城等各項賽事，總獎金達新台幣40萬元。

除了精彩賽事，客務處也規劃DIY體驗「六堆回味—我的菜」，可深度體驗六堆常民美食，包含彩色粢粑、餅乾尖炮城、醃蘿蔔、豆腐乳、畫糖、甜米釀氣泡飲。另有小龍年祈福、客庄解說員帶路，並結合屏東燈節客家燈區客庄遊程、藝文展演及好客市集等，活動內容多元、創意並具教育文化內涵。

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客務處提及，關於六堆祈福尖炮城活動報名方式，雲霄尖炮城及客庄體驗遊程採網路報名；勇士尖炮城、盤花競賽及「六堆回味—我的菜」DIY以網路報名為主，活動當天視現場報到情況及餘額開放現場報名；水球尖炮城、SDGs棒球尖炮城、小龍年祈福、客家年節博弈遊戲則採現場報名。

活動2天在竹田火車站及龍頸溪畔公園，客務處設有活動接駁車接送民眾至六堆紀念公園活動會場。活動資訊可上「六堆祈福尖炮城」官方網站或「屏東縣政府客家事務處」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：李淑華）1140212

#屏東
#屏東縣政府
#聯合國
#世界棒球12強賽
屏東六堆祈福尖炮城活動邀請屏東客語小學，由逾千名六堆小學生共同創作祈福牆，布置裝置藝術光環境。中央社記者黃郁菁攝 114年2月12日
屏東六堆祈福尖炮城活動邀請屏東客語小學，由逾千名六堆小學生共同創作祈福牆，布置裝置藝術光環境。中央社記者黃郁菁攝 114年2月12日
屏東六堆祈福尖炮城活動規劃多項DIY體驗，包含組裝餅乾尖炮城等，可先線上報名。中央社記者黃郁菁攝 114年2月12日
屏東六堆祈福尖炮城活動規劃多項DIY體驗，包含組裝餅乾尖炮城等，可先線上報名。中央社記者黃郁菁攝 114年2月12日
2025六堆祈福尖炮城活動將登場，活動內容包含傳統雲霄團體尖炮城等各項精彩賽事。（屏東縣政府客家事務處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年2月12日
2025六堆祈福尖炮城活動將登場，活動內容包含傳統雲霄團體尖炮城等各項精彩賽事。（屏東縣政府客家事務處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年2月12日
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