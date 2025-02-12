新竹市清潔隊向民眾宣導「收垃圾不收紅包」

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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市府今天表示，長期提醒竹市環保局清潔隊員恪遵「公務員廉政倫理規範」，拒收餽贈，也向民眾宣導「收垃圾不收紅包」。

市府發布新聞稿表示，清潔隊員收取家戶垃圾是分內工作，民眾可說聲「辛苦了，謝謝」為清潔隊員打氣，贈送紅包會衍生法律問題，民眾應摒棄贈送紅包或禮物習慣。

竹市府政風處向中央社記者表示，為消除民間及官場「紅包文化」，立法院於民國100年6月通過增訂貪污治罪條例「不違背職務行賄罪」，民眾若送紅包或「酬謝金」給公務員，可能構成行賄罪，最重可判刑3年以下，並併科新台幣50萬元以下罰金。

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依據公務人員廉政倫理規範，政風處指出，公務員遇有受贈財物，若與其職務有利害關係者所為之餽贈，應拒絕或退還，並簽報長官及知會政風機構；若無法退還，應於受贈之日起3日內交政風機構處理，視受贈財物之性質及價值，提出付費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當處理建議，並經機關首長核定後執行。

竹市環保局表示，因年節期間垃圾量大增，清潔隊員忙於清運，無法當場退還民眾贈與紅包，皆已依規交由政風處統一辦理拒收餽贈登錄。據統計，106年至今累計有2232個紅包，金額總計39萬4187元，已全數轉贈至「新竹市社會救助金專戶」，讓民眾愛心發揮最大效益。（編輯：方沛清）1140212