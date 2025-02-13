彰化首屆友善店家名單 220店提供至少5項友善服務

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（中央社記者鄭維真彰化13日電）彰化縣政府推出首屆「彰化友善店家」名單，包括餐飲業、伴手禮等3大類組共220間店家，每家提供多元支付、無障礙等至少5項友善服務，為友善城市立下重要里程碑。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處今天舉行「彰化友善店家好店集－消費饗樂趣」活動宣傳記者會，除公布座落於各鄉鎮的220間友善店家，鼓勵民眾暢遊彰化，感受彰化人熱情與友善服務，同時也希望能刺激在地經濟。

經濟暨綠能發展處長張寒青表示，入選的友善店家均有提供語言友善、Free WiFi、無障礙友善、哺集乳友善、素食友善、親子友善、多元支付、月經友善、性別友善、友善廁所、在地食材友善及充電友善等至少5項服務，是彰化邁向友善城市的重要里程碑。

友善店家徵選分為3大類組，包含餐飲業為主的「彰化友饗」、販售伴手禮的「彰化友禮」及從事其他服務性質的「彰化友趣」。

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張寒青說，縣府特別舉辦活動鼓勵國內外旅客到彰化消費，即日起至3月16日，民眾到參與活動的店家單次消費滿新台幣200元，即可獲得店家專屬優惠券，並有機會抽中價值100元饗樂券，饗樂券可在指定友善店家使用，不限消費金額折抵。

彰化縣旅遊產業協會理事長黃昱哲表示，這次選出「友饗、友趣、友禮」3大類別，不僅展現彰化美食、旅遊與在地文化多元性，更能透過行銷活動與消費回饋，帶動地方經濟成長，期待未來有更多優質店家加入。彰化友善店家官網為https://changhua.vrworld.com.tw。（編輯：陳仁華）1140213