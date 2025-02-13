高雄某國小畢旅8人腹痛不適 就醫後返家

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）高雄市鳳山區某國民小學79名學生昨天參加畢業旅行，昨天晚間1人疑感染諾羅病毒，今天與這名學生同桌的7名學生陸續嘔吐、腹痛，經就醫都已返家，將健康監測到20日。

校方表示，1名學生12日晚間有嘔吐現象，經緊急就醫，醫師診斷為腸胃型感冒（疑諾羅病毒），而與這名學生同桌的學生今天上午陸續出現類似嘔吐、腹痛症狀，已即時安排就醫並通知家長。

校方說，其他桌學生無類似症狀，將持續關注學生健康狀況。

高雄市政府衛生局將針對發病個案採檢，持續對個案及接觸者健康追蹤到20日。

下午6時接獲通報的衛生局說，疫調發現共8人（同班同學）出現嘔吐、腹瀉等症狀，首例個案12日出現症狀，其餘7人今天陸續出現症狀，都已就醫，目前已全數返家休養。

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衛生局表示，一般酒精或含酒精乾洗手液無法有效殺死諾羅病毒，如廁後、進食或備餐前都應以肥皂或洗手乳正確洗手，食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染，食物徹底煮熟再食用（尤其是蚵、貝等帶殼水產），以預防諾羅病毒傳播。

衛生局說，有疑似症狀者除注意補充水分、電解質及營養，並建議依醫師指示接受治療，在家休息到症狀解除至少48小時後再恢復上學。（編輯：李明宗）1140213