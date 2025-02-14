嘉義縣民參加防癌篩檢 有機會抽中機票、禮券

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）嘉縣衛生局即日起推出「蛇舊迎新，健康嘉倍」防癌篩檢抽機票及複診送好禮活動，參與的縣民可抽價值新台幣2萬元機票、5000元旅遊禮券及含有儲值金100元的悠遊卡，邀大家守護健康。

衛生局今天發布新聞稿表示，40至74歲女性每2年可進行1次乳房X光檢查；25至69歲女性每3年可進行1次子宮頸抹片檢查；45至75歲民眾每2年可進行1次糞便潛血檢查；30至79歲嚼檳榔、吸菸族群可做口腔黏膜篩檢，已戒檳榔、菸品民眾仍符合資格。

衛生局說，只要在今年2月15日至11月30日期間完成乳癌、子宮頸癌、口腔黏膜任一篩檢，就可獲得100元或200元禮券，篩檢越多送越多。若出現陽性異常反應並進行複篩，完成結案後複診者可另外獲得300元禮券，禮券數量有限，送完為止。

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此外，衛生局現正舉辦「蛇舊迎新，健康嘉倍」活動，1月1日到11月30日期間，完成癌症篩檢並填寫線上問卷就能獲得抽獎資格，將在8月8日及12月12日抽出6份2萬元機票兌換券、14份5000元旅遊禮券、20份含有儲值金100元的悠遊卡得主。

衛生局長趙紋華表示，癌症已連續42年蟬聯國人10大死因之首，其中「大腸癌、乳癌」位居癌症新發生率前2名，由於癌症初期無明顯症狀，不易察覺，透過定期篩檢才能有效預防。鼓勵鄉親前往醫院、衛生所或行動醫療場域完成篩檢，相關訊息可至嘉義縣衛生局網站及各鄉鎮市衛生所洽詢。（編輯：謝雅竹）1140214