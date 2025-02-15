議員指環保花葬區快爆滿 北市殯葬處：使用無虞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北15日電）藝人大S猝逝，家屬擬採樹葬。北市議員指外界關注環保葬，但台北市花葬區已快爆滿。殯葬處今天表示，近年名人效應帶動環保葬，讓數據增長，樹葬花葬區穴位目前使用皆無虞。

國民黨台北市議員曾獻瑩透過新聞資料指出，藝人黃鴻升驟逝選擇花葬，資料顯示，台北市花葬區數據事後提高近50%，而從民國110年至113年的數據更是翻倍成長。

他說，樹葬象徵生命與自然融合，花葬讓往生者化為春泥，皆有助土地資源永續利用，更讓環保葬需求快速上升。但台北市花葬區僅剩5957個穴位，以過去每年平均成長率推估，恐在115年不敷使用，市府應超前部署。

曾獻瑩表示，環保葬議題受關注，但開闢新環保葬區非短期內可完成，包含找地、環評等，至少需3至4年，北市府應提前盤點可開發的區域，以免出現無墓可葬。

台北市殯葬管理處回應，近年名人效應帶動環保葬讓數據持續增長，北市環保葬區採循環使用，自92年實施至今年1月底，已達6.3萬人使用，且樹葬、花葬區目前使用皆無虞。

殯葬處表示，因應環保葬需求逐年增長，109年起執行新闢環保葬區計畫、隔年4月啟用富德樹葬區提供8000個穴位、陽明山花葬區擴增7360個穴位，新舊的樹及花葬區共提供2.8萬餘個穴位可循環使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

殯葬處指出，樹葬及花葬園區採分區輪用制及循環使用，為確保環保葬的永續性，骨灰火化後皆須經再研磨，才回歸大地，且會定期噴灑溶磷菌、覆蓋培養土，加速自然分解。各分區滿葬後，進入養護期約2年，完成養護並經評估後，才開放使用。

殯葬處表示，將持續優化現有園區管理等，若經評估結果確認現有環保葬園區不足因應需求，將提前啟動新闢園區的選址評估、規劃設計等，以確保台北市環保葬服務的永續發展。（編輯：李錫璋）1140215