視察台灣燈會 張善政肯定改善措施效果佳

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）台灣燈會15日因動線及交通疏導問題引發民怨，桃園市長張善政今晚到場視察表示，昨天已透過指揮中心全盤掌握，部分改善措施昨天就已實施，經檢討會確認後今天做起來更有效果。

2025台灣燈會15日迎來活動首個週六，桃園市政府統計超過220萬人湧進燈區，但民眾批評燈會動線安排、人潮及交通疏導安排都很有問題，大眾運輸被搭到「癱瘓」，被擠在機捷月台近1小時，連計程車也等不到。

張善政晚間8時抵達台灣燈會現場，視察機捷、公車及高鐵的營運狀況，台灣高鐵總經理鄭光遠也向張善政說明高鐵桃園站疏運狀況。

張善政接受媒體聯訪表示，昨天是燈會開始以後第1個遊客高峰，他昨天一直透過指揮中心了解各面向，像是機捷及高鐵車站的狀況、停車場、高速公路還有市區道路狀況，指揮中心給予完整的資訊都有全盤掌握，有些時段較擁塞，昨天在燈會結束後也召開檢討會議並擬定改善措施。

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張善政指出，有些改善措施昨天就已實施，像是捷運站閘門維持打開，檢討會議中就確認這個做法值得在今天繼續實施，今天可以看到捷運出站人流已比昨天好很多，昨天平均出站時間約15到18分鐘，今天已大幅縮減到3至5分鐘，這是非常大的改進。

張善政說，市府在人流預估上面抓得很準，市府預估假期大概是200萬，昨天實際人數約220萬，在預估的10%誤差範圍之內，今天預估將近200萬。昨天一些改善措施，經檢討會確認後，今天再正式實施改善；另外機捷加班車昨天是下午4時開始，今天提早到2時開始，加班車區間也有更多變化，這些都是昨天試行以後，經檢討會確認在今天做起來更有效果。（編輯：方沛清）1140216