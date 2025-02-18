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鰲鼓濕地迎鸕鷀度冬 系列活動揭黑色大軍神秘面紗

2025/2/18 14:45（2/18 16:06 更新）
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嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地生態展示館展出鸕鷀標本，讓民眾近距離觀察鸕鷀獨特的身體構造。（林業署嘉義分署提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月18日
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地生態展示館展出鸕鷀標本，讓民眾近距離觀察鸕鷀獨特的身體構造。（林業署嘉義分署提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月18日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉縣東石鰲鼓濕地正迎上萬隻鸕鷀大軍度冬，林業及自然保育署嘉義分署即日起至6月15日在鰲鼓濕地森林園區舉辦「鸕鷀．如此」系列活動，邀請民眾一窺「黑色大軍」神秘面紗。

林業保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，「鸕鷀．如此」系列活動，除在鰲鼓濕地生態展示館內展出立姿標本解析鸕鷀生理構造及習性，也安排園區內動態賞鳥行程。

此外，鰲鼓濕地生態展示館提供鸕鷀真實體重的Q版布偶供民眾試抱，親身感受鸕鷀的重量，以及認識鸕鷀與人類合作捕魚的特殊漁撈文化。

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林業保育署嘉義分署說，「鸕鷀找鳥團」賞鳥行程由鰲鼓濕地生態解說服務團隊的解說員帶隊，讓民眾有機會近距離觀察鸕鷀們。活動日期為3月1日、2日，採線上報名，相關資訊將另行公布在臉書「鰲鼓濕地粉絲團」。

林業保育署嘉義分署表示，鸕鷀是鳥界的水中蛟龍，一身烏黑亮麗羽毛、碧綠色雙眼與特殊身形，從頭到腳每個細節都是經過演化後的最佳設計。（編輯：郭諭儒）1140218

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嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地生態展示館舉辦鸕鷀特展，設有Q版實重布偶供民眾試抱。（林業署嘉義分署提供）中央社記者蔡智明傳真114年2月18日
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地生態展示館舉辦鸕鷀特展，設有Q版實重布偶供民眾試抱。（林業署嘉義分署提供）中央社記者蔡智明傳真114年2月18日
冬季到嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區，可以看到龐大的鸕鷀大軍。（林業署嘉義分署提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月18日
冬季到嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區，可以看到龐大的鸕鷀大軍。（林業署嘉義分署提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月18日
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