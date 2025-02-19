建中生怨畢旅房型分配不公 校方：已盡量確保公平

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）台北市建國中學畢業旅行遭學生質疑，有人住的房型較高級，且每晚價差達2000元。校方今天說明，因飯店同房型的房間數量不夠，所以提供其他房型，並盡量確保分配公平。

台北市立建國中學昨天起展開為期4天的畢業旅行，首日晚間落腳高雄知名休閒娛樂園區內的飯店，但有學生了解房間分配後，在社群平台Threads上發文，質疑每個人都繳一樣的錢，為何他住每晚新台幣5000多元的房型，卻有人住7000多元的房型。

這篇貼文引發網友熱議，有人同樣認為學校作法不恰當，也有人推測應是飯店同等級房間數不足，因此免費升等更高級的房型，並與發文者討論有哪些公平的分配方法。

校方今天接受電訪說明，900多名學生統一都是住4人房，由於人數較多，飯店當晚同房型的房間數量不足，所以提供定價更高的房型，因房內設施、景觀、空間等略有差異，學校除事前將房間數盡量平均分配，昨天也在現場和學生說明處理方式。

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他校校長透露，不管國小、國中或高中，所有學校的畢業旅行都會遇到類似狀況，因為飯店每種房型的間數有限，房間安排又有一定規定，幾乎每年都需要為此與旅行社、飯店來回討論。

這名校長指出，這名建中生遇到的狀況不能怪學校，學校絕對是希望讓所有學生都有最好的住宿體驗，而不是故意塑造不公平，所以只能將實際狀況及難處攤開來跟學生說明，希望學生理解並體諒。（編輯：張銘坤）1140219