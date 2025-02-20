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屏東製作228紀念音樂劇「以愛相會」傳遞愛與和平

2025/2/20 15:32（2/20 16:21 更新）
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屏東縣政府製作228紀念音樂劇「以愛相會」，音樂劇結合戲劇、歌唱、交響樂、流行音樂，輔以多媒體影像及炫麗的舞台技術，2月28日將在屏東演藝廳售票演出。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月20日
屏東縣政府製作228紀念音樂劇「以愛相會」，音樂劇結合戲劇、歌唱、交響樂、流行音樂，輔以多媒體影像及炫麗的舞台技術，2月28日將在屏東演藝廳售票演出。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月20日
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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）屏東縣政府製作228紀念音樂劇「以愛相會」，結合戲劇、歌唱等，讓觀眾深入感受歷史情感波瀾與人性光輝，2月28日屏東演藝廳售票演出。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，音樂劇邀請藝人黃瑜嫻（小嫻）及明華園第三代陳子豪擔綱演出，並集結了來自屏東的優秀歌手、演員與舞者，共同呈現台灣早期台語流行曲「漂浪之女」，及融合屏東文化的新創歌曲「以愛相會」。

文化處說明，此劇主要描述高齡96歲阿會阿嬤生命故事。她與丈夫於新婚期間正逢228事件，他們一邊經歷新婚的甜蜜，一邊面對時代的動盪與生死交關。音樂劇透過這段動人故事，邀請觀眾在歷史洪流中共同反思，以愛代替仇恨。

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音樂劇結合戲劇、歌唱、交響樂、流行音樂，輔以多媒體影像及炫麗的舞台技術，讓觀眾能更深入感受那段歷史的情感波瀾與人性光輝。活動將於2月28日下午2時30分及7時30分於屏東演藝廳各演出1場。

縣府提及，演出內容除以戲劇和音樂交織情節，更融入古典歌劇與日本演歌，展現多元音樂形式。購票可洽OPENTIX兩廳院文化生活，並可使用文化幣購票，享有5折優惠。（編輯：李亨山）1140220

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