台東、屏東爭取國家發射場 國科會下午南田會勘

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（中央社記者盧太城、李卉婷台東縣21日電）屏東縣滿州鄉九棚村及台東縣達仁鄉南田村為「國家發射場」候選場址，台東、屏東2縣長今天都表達爭取設址，饒慶鈴也為首度公開爭取。國科會和台東縣政府下午實地勘察。

國科會重點補助的「國境之南-迎曦科學列車」今日啟航，結合科學實驗與在地文化特色，首度深入南迴線，今天上午在屏東枋寮、台東金崙與台東市3站同步舉辦科學市集，邀請民眾共同體驗科學的無窮魅力。

台東縣長饒慶鈴出席開幕會，她接受媒體聯訪時表示，除盼有機會跟國科會合作能夠在台東縣學校做科普教育，更希望台東縣達仁鄉南田部落有機會成為火箭發射中心（國家發射場），「讓科學落實在台東，在生活中可以看到科學」。

屏東縣長周春米也特別從枋寮搭列車到金崙站。屏東縣政府表示，太空產業是屏東縣未來產業發展重點之一，國科會在尋找火箭發射中心設置地點時，考量環境、氣候等各項因素後，把屏東縣列為候選場地，目前除滿州九棚的地方意見外，縣府相關局處也整合協助爭取，國科會將與地方做進一步討論，相信滿州九棚會是最好的選擇。屏東縣期待透過火箭發射中心的落腳，讓屏東的太空產業發展更完整。

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國科會和台東政府、達仁鄉公所人員今天下午會在達仁鄉公所由國家太空中心簡報，接著聽取鄉公所和部落建議，以及台東縣政府配合說明，最後實地勘察。

國科會目前公告「國家發射場」候選場址為屏東縣滿州鄉九棚村及台東縣達仁鄉南田村，預計今年3月底公告結果。預期效益科普教育推廣、地方創生發展、藝術人文結合、生活機能導入、太空產業鏈結。（編輯：謝雅竹）1140221