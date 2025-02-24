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台灣燈會馬年移師嘉縣 翁章梁：點亮嘉義光躍台灣

2025/2/24 17:21（2/24 17:31 更新）
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2025台灣燈會23日圓滿落幕，嘉義縣副縣長劉培東（2排右5）率領縣府一級主管前往桃園市，參加接燈儀式。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月24日
2025台灣燈會23日圓滿落幕，嘉義縣副縣長劉培東（2排右5）率領縣府一級主管前往桃園市，參加接燈儀式。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月24日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）台灣燈會明年3月3日至15日在嘉義縣舉辦，縣長翁章梁今天宣布燈會主題為「點亮嘉義光躍台灣」，明年是馬年，所以是光「躍」台灣，要透過燈會展現嘉義縣的發展和蛻變。

翁章梁接受媒體聯訪表示，嘉義農工科技大縣，所有農產品，包括科技的發展都會呈現在燈會裡，有很多精彩節目已初步籌劃和設計，燈會場域範圍涵蓋縣府前廣場、台糖用地、太子大道並串聯至故宮南院。

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此外，縣府團隊今年特地到桃園觀摩學習，嘉義縣曾於2007及2018年成功舉辦台灣燈會，明年將再次承辦，一定「天天都精彩」，希望大家明年到台灣燈會，看看嘉義縣的發展與蛻變。

縣府指出，今年台灣燈會於昨天圓滿落幕，副縣長劉培東率領縣府一級主管前往桃園市，參加接燈儀式，明年3月3日至15日嘉義縣將再次迎接來自全台與世界各地的遊客，呈現全新的賞燈體驗。（編輯：李淑華）1140224

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