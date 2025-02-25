分流急診 高市鼓勵設呼吸道腸胃道專診每診補助2萬

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）醫院急診大塞車，高雄市為分流急診患者，以每診補助2萬元方式鼓勵各醫院開設「呼吸道暨腸胃道專診」，為期1個月，估計可分流30%急診輕症患者。

高雄市急診近月來就診人數從每月7萬2500人次攀升至9萬人次，衛生局表示，其中包含流感與諾羅疫情流行就醫患者，雖大部分為輕症患者，但仍對急診造成沉重壓力。

急診塞車嚴重，市長陳其邁召集衛生局及急診醫學專家研議對策，陳其邁指示，當前首要任務是「提升急重症醫療服務量能」，市府輔導南高雄區域醫院提升為「重度級急救責任醫院」，地區醫院也規劃發展為「中度級急救責任醫院」。

衛生局長黃志中強調，急診資源應優先留給急重症患者，短期內首要工作是落實「急診分流」，針對近期流感與諾羅病毒等傳染病流行，市府專款補助「重、中度級急救責任醫院」以上、協調所有醫學中心及區域醫院、部立旗山醫院及市立民生醫院，於假日午診、夜診及週五夜診開設「呼吸道暨腸胃道專診」。

為鼓勵醫院開設「呼吸道暨腸胃道專診」，市府以每診2萬元（每名醫師1萬元、護理師5000元、藥檢放等醫事及行政人力共5000元），為期1個月，可望有效分流急診輕症患者約30%；並透過高雄市「緊急醫療資訊整合中心」（EMOC）持續監測各級急救責任醫院急診、急性病床使用情形。

衛生局表示，中長期策略為「優化護理職場環境，留任急重症醫療人才」；醫護人力長期短缺也是急診壅塞主要原因之一，市府近期將邀集醫學中心、區域醫院及市立醫院進行協商，針對急重症照護相關人員待遇進行調整。

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衛生局說明，市府配合衛生福利部「獎勵先行」、「逐步推動」、「引領標竿」3大原則，督導醫院落實三班護病比，並善用「因應醫院護理人力需求，強化住院護理照護量能」專款，提供輪班獎勵金，提高護理人員留任意願。

衛生局呼籲，市民應珍惜醫療資源，落實分級醫療，有呼吸道或腸胃道症狀者應就近至基層診所或地區醫院就診，以爭取治療時效，確保重症患者能獲得即時救治；市府將持續與醫學中心、區域醫院及基層醫療院所合作，確保市民能獲得完善緊急醫療服務。（編輯：陳仁華）1140225