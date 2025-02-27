屏東228連假龜行市集 親近大自然體驗高樹鄉魅力

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）為推動在地生態保育與培力從農青年發展，屏東智慧農業學校在228連假舉辦「歸行逛逛x龜行市集」活動，還有星空電影院，結合生態保育、文化體驗等多元活動，讓參與者在玩樂中學習，親密接觸大自然。

屏東縣政府發布新聞稿指出，龜行沿山系列活動結合生態保育與食農教育，內容匯聚屏東當地特色農產品及手作商品，邀請專業生態保育專家學者擔任講座，觀賞星空電影院增加親子間共同話題，並融合自然保育議題，還有食農教育DIY料理教室，讓參與者都能在玩樂中學習、享受與大自然親密接觸。

縣府勞動暨青年發展處表示，為開啟民眾保育意識，加深對土地感情與連結，2月28日「沿山識龜－和龜龜做朋友」生態講座，呼應今年大型鳳梨彩帽藝術地景「巨大食蛇龜」，講座也邀請飼養烏龜民眾攜「龜」參加。

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3月1日星空電影院，在銀河星空下享受充滿感動與溫情的「返家十萬里」，前50名入場將可領取爆米花或飲料1份，邀請大家一同來感受生態、文化與美食兼具的春日盛宴。

縣府提及，活動從明天起至3月2日，民眾可以趁著連續假期，到高樹鄉探索、學習、玩樂，感受專屬屏北熱情與魅力；活動可關注屏東智慧農業學校臉書（Facebook）。（編輯：陳仁華）1140227