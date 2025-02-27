加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳偉殷生涯96勝成就 日職防禦率王證明實力、闖MLB獲24.5億史上大約
首頁 / 地方

屏東228連假龜行市集 親近大自然體驗高樹鄉魅力

2025/2/27 13:54（2/27 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東智慧農業學校在228連假舉辦「歸行逛逛 龜行市集」活動，3月1日還有星空電影院，邀請大家一同感受生態、文化與美食兼具的春日盛宴。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月27日
屏東智慧農業學校在228連假舉辦「歸行逛逛 龜行市集」活動，3月1日還有星空電影院，邀請大家一同感受生態、文化與美食兼具的春日盛宴。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）為推動在地生態保育與培力從農青年發展，屏東智慧農業學校在228連假舉辦「歸行逛逛x龜行市集」活動，還有星空電影院，結合生態保育、文化體驗等多元活動，讓參與者在玩樂中學習，親密接觸大自然。

屏東縣政府發布新聞稿指出，龜行沿山系列活動結合生態保育與食農教育，內容匯聚屏東當地特色農產品及手作商品，邀請專業生態保育專家學者擔任講座，觀賞星空電影院增加親子間共同話題，並融合自然保育議題，還有食農教育DIY料理教室，讓參與者都能在玩樂中學習、享受與大自然親密接觸。

縣府勞動暨青年發展處表示，為開啟民眾保育意識，加深對土地感情與連結，2月28日「沿山識龜－和龜龜做朋友」生態講座，呼應今年大型鳳梨彩帽藝術地景「巨大食蛇龜」，講座也邀請飼養烏龜民眾攜「龜」參加。

google news透過 Google News追蹤中央社

3月1日星空電影院，在銀河星空下享受充滿感動與溫情的「返家十萬里」，前50名入場將可領取爆米花或飲料1份，邀請大家一同來感受生態、文化與美食兼具的春日盛宴。

縣府提及，活動從明天起至3月2日，民眾可以趁著連續假期，到高樹鄉探索、學習、玩樂，感受專屬屏北熱情與魅力；活動可關注屏東智慧農業學校臉書（Facebook）。（編輯：陳仁華）1140227

#屏東縣政府
#高樹鄉
#星空電影院
#屏東智慧農業學校
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

56
更多編輯台推薦新聞：