金門再採購5百劑流感疫苗 3/3各合約院所開打

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（中央社記者吳玟嶸金門27日電）衛福部增購10萬劑公費流感疫苗，金門獲配240劑在20日開打即用罄，金門縣衛生局再採購500劑，該批疫苗今天抵達，將在3月3日於金門縣14家合約院所統一開打。

藝人大S徐熙媛因流感併發重症離世，國內疫苗打氣提升，行政院日前拍板增購10萬劑，金門獲配240劑疫苗於20日開打當日即用罄，因此金門縣衛生局緊急再採購500劑流感疫苗。

金門縣衛生局透過新聞稿表示，500劑流感疫苗今天抵達金門，將在3月3日於金門縣14家合約院所統一開打，針對中央規範65歲以上長者等11類高風險族群接續辦理接種，符合資格且有意願民眾可前往接種。

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衛生局指出，符合接種條件的鄉親，前往施打時須攜帶健保卡及相關證件，並提醒民國113年10月後已接種過流感疫苗民眾，請勿重複接種。

衛生局表示，金門縣公費流感疫苗合約院所，在金城鎮有金城衛生所、吾家診所、傅仰賢診所、安仁診所、禾心診所、台大中心診所與健康診所；金湖鎮有金湖衛生所、部立金門醫院與三大診所；金寧鄉有金寧衛生所與陳水湖診所；金沙鎮部分有金沙衛生所，以及烈嶼鄉的烈嶼衛生所。（編輯：李淑華）1140227