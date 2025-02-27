加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金哈克曼逝世享壽95歲 生涯獲2座奧斯卡獎以「霹靂神探」登影帝
首頁 / 地方

金門再採購5百劑流感疫苗 3/3各合約院所開打

2025/2/27 17:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門27日電）衛福部增購10萬劑公費流感疫苗，金門獲配240劑在20日開打即用罄，金門縣衛生局再採購500劑，該批疫苗今天抵達，將在3月3日於金門縣14家合約院所統一開打。

藝人大S徐熙媛因流感併發重症離世，國內疫苗打氣提升，行政院日前拍板增購10萬劑，金門獲配240劑疫苗於20日開打當日即用罄，因此金門縣衛生局緊急再採購500劑流感疫苗。

金門縣衛生局透過新聞稿表示，500劑流感疫苗今天抵達金門，將在3月3日於金門縣14家合約院所統一開打，針對中央規範65歲以上長者等11類高風險族群接續辦理接種，符合資格且有意願民眾可前往接種。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

衛生局指出，符合接種條件的鄉親，前往施打時須攜帶健保卡及相關證件，並提醒民國113年10月後已接種過流感疫苗民眾，請勿重複接種。

衛生局表示，金門縣公費流感疫苗合約院所，在金城鎮有金城衛生所、吾家診所、傅仰賢診所、安仁診所、禾心診所、台大中心診所與健康診所；金湖鎮有金湖衛生所、部立金門醫院與三大診所；金寧鄉有金寧衛生所與陳水湖診所；金沙鎮部分有金沙衛生所，以及烈嶼鄉的烈嶼衛生所。（編輯：李淑華）1140227

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

56
更多編輯台推薦新聞：