加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／中國結婚對數年減20% 學者警告將影響經濟
首頁 / 地方

228連假空氣品質不佳 北市：出門請戴口罩

2025/2/27 18:52（2/27 19:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市忠孝橋遠眺新北市三重區，能見度不佳。中央社記者趙世勳攝 114年2月27日
台北市忠孝橋遠眺新北市三重區，能見度不佳。中央社記者趙世勳攝 114年2月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北27日電）北市環保局表示，今天下午空氣品質達紅色警戒，已啟動機車及柴油大客貨車路邊攔查、加強道路洗掃作業等應變；228連假預計擴散條件也不好，請民眾外出遊玩時配戴口罩。

北市環保局今天指出，因高壓迴流，環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，使北部空品區空氣品質今天下午已達到紅色警戒等級（空氣品質指標AQI>150，指標污染物為細懸浮微粒），對所有族群不健康。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環保局已啟動空品應變機制，包括執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查、加強道路洗掃作業、工廠自主管理等，也啟動府內橫向應變機制，通報教育局、衛生局、社會局等單位進行應變，提醒民眾注意健康防護及減少外出。

環保局提醒，明後天仍吹東南風，預估228連假期間擴散條件持續不佳，民眾外出時配戴口罩，同時減少使用私人運具，多搭乘大眾運輸工具。（編輯：蕭博文）1140227

延伸閱讀
空氣品質不佳西半部35測站亮紅燈 3/2前污染物易累積228連假天氣回暖3/3上看30度 3/4轉濕冷高溫降10度228連假國道高乘載暫停收費時段報你知 避塞車交通攻略出門前必看
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

56
更多編輯台推薦新聞：