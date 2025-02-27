228連假空氣品質不佳 北市：出門請戴口罩

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）北市環保局表示，今天下午空氣品質達紅色警戒，已啟動機車及柴油大客貨車路邊攔查、加強道路洗掃作業等應變；228連假預計擴散條件也不好，請民眾外出遊玩時配戴口罩。

北市環保局今天指出，因高壓迴流，環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，使北部空品區空氣品質今天下午已達到紅色警戒等級（空氣品質指標AQI>150，指標污染物為細懸浮微粒），對所有族群不健康。

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環保局已啟動空品應變機制，包括執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查、加強道路洗掃作業、工廠自主管理等，也啟動府內橫向應變機制，通報教育局、衛生局、社會局等單位進行應變，提醒民眾注意健康防護及減少外出。

環保局提醒，明後天仍吹東南風，預估228連假期間擴散條件持續不佳，民眾外出時配戴口罩，同時減少使用私人運具，多搭乘大眾運輸工具。（編輯：蕭博文）1140227