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北市：懷愛館回饋金重修訂 蒐集各方意見再研議

2025/2/28 11:26（2/28 11:51 更新）
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台北市殯葬管理處28日表示，議員提及第一殯儀館拆除，讓懷愛館作業量增加，影響附近交通等，應重修訂發放回饋金辦法，將針對此事持續蒐集各方意見再研議。圖為懷愛館。中央社記者劉建邦攝 114年2月28日
台北市殯葬管理處28日表示，議員提及第一殯儀館拆除，讓懷愛館作業量增加，影響附近交通等，應重修訂發放回饋金辦法，將針對此事持續蒐集各方意見再研議。圖為懷愛館。中央社記者劉建邦攝 114年2月28日
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（中央社記者劉建邦台北28日電）台北市府對殯儀館附近鄰里發放回饋金，議員指出，一殯拆除，懷愛館作業量增加，影響附近交通等，應重修訂發放回饋金辦法。殯葬處今天表示，將持續蒐集各方意見再研議。

台北市殯葬管理處表示，為回饋市立殯儀館所在的附近鄰里，2004年訂定殯儀館回饋地方自治條例，訂定懷愛館（第二殯儀館）所在大安區，鄰近文山區興昌里、興泰里、興旺里為發放回饋金範圍。

殯葬處指出，2008年修此自治條例時，經與台北市議會討論，再把信義區黎忠里、黎平里及黎安等3里納入發放範圍。

國民黨台北市議員秦慧珠透過文字質詢表示，第一殯儀館（一殯）拆除後，相關作業轉至懷愛館，讓作業量大增，影響附近居民安寧及交通等，應重修訂懷愛館回饋金且補償範圍要擴大。

殯葬處回應，一殯拆除後，治喪量能全轉移至懷愛館，民俗旺日時，對在地交通確有影響，但調整殯儀館回饋金發放範圍，因地方意見不一，將持續蒐集整合各方意見後再研議。

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殯葬處表示，一殯拆除後，經近半年觀察，民俗旺日時，懷愛館會因湧入治喪或公祭車輛，導致辛亥路3段交通阻塞，已加派義交、規劃調撥車道、設停車場接駁專線、協請警方支援等方式，舒緩交通狀況，且因治喪方式轉向節葬減葬，出殯車隊和樂隊對附近環境干擾已大幅減少。

至於是否調整殯儀館回饋金發放範圍，殯葬處指出，自2019年起皆有里長或議員提建議，市府曾於隔年發布修正草案，接獲許多不同意見，導致未修正；因地方意見仍不同，會持續溝通蒐集整合各方意見再研議。（編輯：張銘坤）1140228

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