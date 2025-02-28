台南將軍拔蘿蔔 姓名「胡、蘿、蔔」前20人免費

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（中央社記者張榮祥台南28日電）台南將軍區胡蘿蔔進入產季，將軍區農會今天起一連2天在區道南19線牛蒡工廠旁胡蘿蔔田舉辦下田拔蘿蔔體驗活動，姓名有「胡、蘿、蔔」任1字免費參加，每天限定前20人。

將軍區農會行銷胡蘿蔔，「斑芝花開～蘿蔔庄田園體驗活動」今天登場，每人報名費新台幣150元，下田拔蘿蔔及玩蘿蔔，將蘿蔔帶回家。

體驗活動吸引不少家長帶著小朋友下田，還能參加親子闖關遊戲及摸彩，獎品是文創小物鑰匙圈，大家都很開心。

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此外，農會也在現場展售家政班研發的胡蘿蔔黃金饅頭、鮮榨甘甜胡蘿蔔汁，農會牛蒡、蘆筍系列伴手禮等，同時展出將軍國中胡麻作業組、漚汪國小食農教育成果。

將軍區胡蘿蔔種植面積約200公頃，產值約6500萬元，今年契作價每台斤3.2元。但受到春雨影響，初估胡蘿蔔腐爛受損率逾3成，畸形比率也不低。（編輯：郭諭儒）1140228