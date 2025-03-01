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台中新光三越氣爆停業 第2賣場開賣民眾上門力挺

2025/3/1 14:12
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（中央社記者蘇木春台中1日電）台中新光三越氣爆後停業，業者今天起在台中世貿中心開設第2賣場，第1階段有27家廠商進駐，上午吸引許多民眾到場力挺消費，賣場內與周邊道路，人潮與車潮逐漸聚集。

新光三越中港店2月13日發生氣爆，市府勒令無限期停業，館內多達800多家廠商，因氣爆後建物管制，傳出包括精品等價值新台幣逾億元商品動彈不得，部分櫃位人員工作也受影響。

新光三越營業本部副本部長謝英明今天接受媒體聯訪時表示，第2賣場第1階段計畫今天啟動，首場在台中世界貿易中心展覽場一館，共27家品牌與近百名專櫃人員參與，新光三越會員購物享店內原有會員權益。

今天上午11時賣場營業後，吸引許多民眾到場選購，賣場內與周邊道路，人潮與車潮逐漸聚集。

專櫃陳姓職員接受媒體聯訪時表示，雖然氣爆後沒有工作，但公司還是有支薪，現在有短期賣場可以上班，心裡覺得比較踏實，希望大家能捧場支持。

專櫃魏姓員工說，事發後她被公司調往其他百貨據點支援，但工作還是較不穩定，雖然到世貿上班增加10多分鐘車程，但能上班還是比較好。

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家住台中大里區的林姓顧客說，得知有臨時賣場就過來捧場，受氣爆影響，現在去逛百貨公司不太敢在美食街廣場吃飯，心理會覺得怪怪的。

住世貿附近的高姓市民帶妻子與孩子逛賣場，他表示，原本想要帶孩子買玩具但沒有賣，賣場品項偏少，之後若櫃位有增加才會考慮再來。（編輯：郭諭儒）1140301

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