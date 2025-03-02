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台東熱氣球嘉年華添新球 8場光雕音樂會7/6起登場

2025/3/2 10:50（3/2 11:01 更新）
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2025台灣國際熱氣球嘉年華將登場，台東縣政府2日公布8場熱氣球光雕音樂會時間與地點，也將揭曉新加入的熱氣球家族成員。圖為往年活動情形。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 114年3月2日
2025台灣國際熱氣球嘉年華將登場，台東縣政府2日公布8場熱氣球光雕音樂會時間與地點，也將揭曉新加入的熱氣球家族成員。圖為往年活動情形。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 114年3月2日
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（中央社記者李先鳳台東縣2日電）2025台灣國際熱氣球嘉年華將從7月5日至8月21日展開，台東縣政府今天公布8場熱氣球光雕音樂會時間與地點；歡慶邁入第15週年，將在3月30日揭曉新加入的熱氣球家族成員。

台東縣政府表示，台灣國際熱氣球嘉年華7月5日清晨啟航，屆時來自世界各地的熱氣球將同時升空，揭開序幕；為讓旅客提前規劃行程，今天公布8場熱氣球光雕音樂會時間與地點，分別為7月6日晚間鹿野高台煙火與無人機展演、7月10日太麻里曙光園區、7月17日鹿野高台、7月24日池上大波池、7月31日鹿野高台、8月7日台東市國際地標，以及8月14日、21日都在鹿野高台皆安排精彩展演。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，台灣國際熱氣球嘉年華邁入第15週年，今年光雕音樂會除延續往年經典風格，搭配全新主題，台東夏夜將更璀璨；7月6日舉辦開幕光雕音樂會後，每週四舉辦連續7場光雕音樂會。

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其中，池上大波池與台東市國際地標的光雕音樂會，將有浪漫星空及夢幻燈光的燦爛體驗；太麻里的曙光園區曙光音樂會，再次讓民眾體驗晨曦日出與音樂交織的感官享受；鹿野高台限定「熱氣球x無人機x煙火」光雕秀將震撼回歸，還有表演團體展演，讓遊客再次感受極致視覺及聽覺饗宴。

台東縣政府說明，歷年熱氣球活動以每日不間斷方式進行展演，今年團隊為了更完善光雕音樂會前置作業，每週二設為公休日；現場造型熱氣球展演及繫留活動，每天分上午場及下午場兩個時段，時間分別為上午5時30分至7時及下午5時至6時30分。活動詳情及最新消息可上官方網站、FB粉絲專頁及IG查詢。（編輯：陳仁華）1140302

#太麻里
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