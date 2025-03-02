加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
奧斯卡獎明揭曉 黛咪摩兒能否摘后、最佳影片哪部呼聲高？分析一次看
首頁 / 地方

高捷黃線TOD座談 都發局：落實「15分鐘城市」願景

2025/3/2 12:36（3/2 12:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市政府都市發展局日前舉辦「捷運黃線TOD政策交流座談會」，邀都市規劃、交通運輸、不動產開發等領域專家學者，探討捷運黃線增額容積機制等。（高雄市都發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月2日
高雄市政府都市發展局日前舉辦「捷運黃線TOD政策交流座談會」，邀都市規劃、交通運輸、不動產開發等領域專家學者，探討捷運黃線增額容積機制等。（高雄市都發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄市府都發局日前舉辦「捷運黃線TOD政策交流座談會」，與會專家學者建議提升場站周邊交通銜接與步行可及性等，市府表示，持續廣納各界建言，落實「15分鐘城市」願景。

捷運黃線全長22.91公里，共設置23座車站，連接鳥松區、三民區、鳳山區、苓雅區、新興區、前金區、前鎮區7個行政區，橫跨7個都市計畫細部計畫範圍。

市府都發局日前舉辦「捷運黃線TOD政策交流座談會」邀都市規劃、交通運輸、不動產開發等領域專家學者探討捷運黃線增額容積機制，並盼在步行或自行車範圍滿足日常生活所需，落實「15分鐘城市」願景。

都發局會後發布新聞稿表示，捷運黃線各站區域發展特性不一，大眾運輸導向開發（TOD）政策應因地制宜，以確保規劃符合在地需求；15分鐘城市強調在步行或自行車範圍滿足日常生活所需，因此多元混合使用、大眾運輸轉乘機能、公益設施配置至為重要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

與會專家建議應思考強化商業服務動能，整合人流、物流、車流動線，提升場站周邊交通銜接與步行可及性，並提供具彈性與多元化的公益設施替代方案，以回應地方需求，確保資源配置最適化。

都發局表示，搭乘大眾運輸系統習慣需時間養成，TOD 政策推動不僅是基礎建設與土地規劃的調整，更需長期政策配套，市府將持續廣納各界建言，優化捷運黃線TOD政策，確保發展模式符合高雄需求。（編輯：陳仁華）1140302

#高雄市都發局
#高雄市
#捷運黃線
#都發局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

196
更多編輯台推薦新聞：