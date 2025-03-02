高捷黃線TOD座談 都發局：落實「15分鐘城市」願景

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄市府都發局日前舉辦「捷運黃線TOD政策交流座談會」，與會專家學者建議提升場站周邊交通銜接與步行可及性等，市府表示，持續廣納各界建言，落實「15分鐘城市」願景。

捷運黃線全長22.91公里，共設置23座車站，連接鳥松區、三民區、鳳山區、苓雅區、新興區、前金區、前鎮區7個行政區，橫跨7個都市計畫細部計畫範圍。

市府都發局日前舉辦「捷運黃線TOD政策交流座談會」邀都市規劃、交通運輸、不動產開發等領域專家學者探討捷運黃線增額容積機制，並盼在步行或自行車範圍滿足日常生活所需，落實「15分鐘城市」願景。

都發局會後發布新聞稿表示，捷運黃線各站區域發展特性不一，大眾運輸導向開發（TOD）政策應因地制宜，以確保規劃符合在地需求；15分鐘城市強調在步行或自行車範圍滿足日常生活所需，因此多元混合使用、大眾運輸轉乘機能、公益設施配置至為重要。

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與會專家建議應思考強化商業服務動能，整合人流、物流、車流動線，提升場站周邊交通銜接與步行可及性，並提供具彈性與多元化的公益設施替代方案，以回應地方需求，確保資源配置最適化。

都發局表示，搭乘大眾運輸系統習慣需時間養成，TOD 政策推動不僅是基礎建設與土地規劃的調整，更需長期政策配套，市府將持續廣納各界建言，優化捷運黃線TOD政策，確保發展模式符合高雄需求。（編輯：陳仁華）1140302