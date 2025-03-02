屏東婦女節系列活動 林志潔談女力崛起揭序幕

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（中央社記者黃郁菁屏東縣2日電）響應國際婦女節，屏東縣政府3月以「屏東在她方」為主題推出講座、特展及市集系列活動；今天首場講座由陽明交大教授林志潔談性別議題，為「婦女月」系列活動揭序幕。

屏東「婦女月」系列活動，首場女力講座今於屏菸1936文化基地登場，屏東縣長周春米邀請國立陽明交通大學教授林志潔擔任主講者。林志潔以「國際趨勢下女力崛起」為主題，從近年來的女性運動談起，深入分析MeToo運動、數位性暴力、婦女就業與經濟賦權等性別議題，並探討女性在科技、法律與公共政策領域影響力，現場吸引眾多在地女性領袖參與，共同關注、討論當前性別平等及女性力量崛起等重要議題。

周春米也分享，在成為屏東首名女性縣長之前，曾面臨許多不平等聲音，但她深知女性在公共領域發聲具有極其關鍵意義，上任後以女性生命經驗及專業法律人視角，帶領縣府推動諸多政策，包括科技產業、交通建設、社會福利與醫療照顧、農漁業以及文化與觀光產業等，細膩施政風格，更貼近民眾需求。鼓勵女性勇敢站出來為自己發聲，並在公共領域中發揮重要影響力。

周春米說，今年屏東婦女節以「屏東在她方」為主題，借用法國詩人韓波筆下的「他方」，轉譯為「她方」，聚焦女性如何透過實際行動重新賦予生活意義，希望透過實際行動實踐理想，證明自己、活出自己，邀請大家3月一起透過系列活動省思婦女角色、定位與理想。

屏東縣政府社會處新聞稿表示，為讓屏東在地女性領袖了解屏東重要政策及未來縣政發展、並促進交流，傍晚開幕派對中，主持人以「屏東縣112年婦女生活狀況調查」精選10道問題，讓現場來賓以輕鬆問答方式認識屏東婦女現況，並對屏東未來許下支持與祝福。

社會處指出，活動也邀請喜劇演員酸酸帶來婦女節專場脫口秀，以幽默風趣方式，探討女性在日常生活、職場與家庭中遭遇挑戰，並巧妙融入性別平權議題，讓現場笑聲不斷。在彼此熱烈互動下，充滿活力與深度的「女力之夜」開幕派對，在輕鬆愉快氛圍中圓滿落幕。

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社會處說明，今年屏東婦女節系列活動精彩可期，「她方特展」透過「屏東縣112年婦女生活狀況調查」邀請大家關注屏東女性現況，自3月3至31日，每天上午9時至晚間9時，在屏東圖書總館1樓展出。

社會處提及，「她方市集」將於3月8、9日2天，下午2時20分，在勝利星村星星廣場由「小人類市集」進駐，超過50個不同面貌攤位等待發掘；「她方講座」則於3月9、16、23日邀請女性名人楊双子與蔡依芸、林郁婷、宅女小紅主講分享，報名即將額滿，報名資訊可參https://pingtungwelfare01.pse.is/76k6rx。（編輯：李淑華）1140302