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東京食品展3/11開幕 黃偉哲將組「台南隊」參展

2025/3/4 16:59（3/4 17:11 更新）
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日本東京國際食品展即將開幕，台南市長黃偉哲（圖）4日宣布，將組成「台南隊」前進東京，以「優選台南、世界交陪」為主題，吸引各國消費者和貿易商駐足，成為穩定進貨客戶。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月4日
日本東京國際食品展即將開幕，台南市長黃偉哲（圖）4日宣布，將組成「台南隊」前進東京，以「優選台南、世界交陪」為主題，吸引各國消費者和貿易商駐足，成為穩定進貨客戶。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月4日
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（中央社記者張榮祥台南4日電）日本東京國際食品展預定3月11日開幕，台南市長黃偉哲今天宣布將組成「台南隊」，帶領11家業者及精選逾100種產品前進東京，讓世界看見台南豐饒與美味。

黃偉哲今天表示，日本東京和台灣距離接近，東京食品展規模大，國內縣市參展相當熱烈，台南於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，每次參展也獲得非常好成果，日本、亞洲及歐美各國訂單紛至。

黃偉哲說，東京食品展將設置「台南館」，以「優選台南、世界交陪」為主題，吸引各國消費者和貿易商駐足，成為穩定進貨客戶。

市府指出，「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」被譽為世界3大食品展之一，「台南館」則精選逾100種產品參展，涵蓋生鮮果品、冷凍果丁、乾燥果乾、果汁、契作地瓜系列、文旦柚系列、黃金蕎麥系列、冬瓜茶磚、漁產品、農漁加工食品及特色伴手禮等。

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南市府農業局也規劃聯合攤位展出番茄軟糖、芝麻糕、茶豆香酥、無加糖芒果乾及火龍果乾、水果雪Q餅、桂圓黑糖地瓜酥、後壁米系列及東山咖啡等商品，且以創新包裝及台南優選試吃，吸引國際買家洽商訂購。

農業局表示，台南虱目魚精緻加工魚類食品、烏魚子、鱸魚及龍膽石斑等海鮮系列，也將在食品展亮相，期待台南漁產順利打進日本市場，提升國際能見度。（編輯：李淑華）1140304

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