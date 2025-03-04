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台中新社出現狂風雷雨 1校與周邊民宅1450戶停電

2025/3/4 21:00（3/4 21:06 更新）
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台電4日指出，因午後強風大雨吹落新社高中旁大王椰子樹樹葉，碰觸到供應新社高中電力的台電開關、一度導致線路停電。校方表示，當時剛好是最後一堂輔導課，老師引導學生摸黑收拾東西，校內專車則依既定時間發車，5時45分恢復供電。（網友taroko1007提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月4日
台電4日指出，因午後強風大雨吹落新社高中旁大王椰子樹樹葉，碰觸到供應新社高中電力的台電開關、一度導致線路停電。校方表示，當時剛好是最後一堂輔導課，老師引導學生摸黑收拾東西，校內專車則依既定時間發車，5時45分恢復供電。（網友taroko1007提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月4日
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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市新社區今天下午大雷雨，一處變電箱疑遭雷擊，一道紅光乍現，新社高中與附近民宅停電。台電公司說，遭強風吹落的大王椰子樹葉觸碰電力開關，導致線路停電，影響1451戶。

台中市今天下起大雷雨，多處地區還下起冰雹，新社高中與附近民宅還發生停電。台電公司透過文字稿說明，因強風大雨吹落新社高中旁大王椰子樹樹葉，樹葉碰觸供應新社高中電力的台電開關，導致線路停電影響1451戶用戶。

新社高中告訴中央社記者表示，下午4時30分突然狂風大作，天空下起大雷雨，4時45分，學校以及周邊的民宅都發生停電，當時剛好是最後一堂輔導課，剩下5分鐘就要下課，老師引導學生收拾東西，校內專車也是依照既定時間發車，5時45分恢復供電。

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有校友表示，每當發生大雷雨時，校內就很常停電，曾經有過因閃電劈中了校內樹木，樹木直接變成火掃帚，相當驚人。停電訊息也在網路社群掀起討論，有人說「是不是有人亂發誓」，另有人說「今天雷神開轟」。

台電公司派員搶修，在下午5時44分排除事故，復電1450戶，一度僅餘新社高中因開關損壞無法送電。因新社高中已下課，大門關上，事故地點台電搶修工程車輛無法進入，不過有另派加長型升空車在校外伸臂更換，新社高中已於約晚間8時30分復電。（編輯：李淑華）1140304

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